陶藝家陳金旺《犀旺邸家》創作展 在鉅虹美學館登場

以活潑俏皮泥塑犀牛走紅的陶藝家陳金旺，在一場《犀旺邸家》個展，凸顯他獨特的藝術語彙，並透過仿青銅新作犀牛穩健踏實的姿態與力量，詮釋民眾對安居的嚮往與堅持，也深刻映照出年輕世代在低收入、高房價時代，對於「家」的渴望與追尋。

陶藝家陳金旺的創作符號《犀旺》系列，自誕生以來便承載著力量與希望的意象。他以手擠坯技法塑造犀牛形態，使每一件作品都具有獨一無二的觸感與生命力。

第三代《犀旺》作品更融入青銅器雷雲紋，以他的故鄉大肚山紅土為鏽鐵基底，運用青銅化妝土與青銅釉，呈現出歷史與現代交融的視覺張力。陰雕技法細膩刻畫紋飾，使光影與肌理相互交織，展現作品的層次感與象徵意涵。

長期推動美學藝術的鉅虹建設美學館，定期邀請知名藝術家進駐展覽。2025首檔展覽「犀旺邸家」，聚焦於家的意義。

即日起至6月30日的展期，將帶領觀眾透過陶藝，感受家的象徵意涵，並思索當代居住議題的現實與未來。邀請藝術愛好者與社會大眾，一同走進《犀旺邸家》，欣賞各種造型犀牛，體驗陶藝與生活交織的深刻對話。

陳金旺說，台灣房價雖微幅修正，卻仍令多數青年難以承擔購屋負擔的時代背景下，他透過泥塑犀牛，傳遞他們對家的渴望與堅持。以犀牛穩重的步伐象徵穩固的根基，反映當代青年即便面對現實困境，仍不斷追尋理想居所的夢想與決心。

「家，不只是擁有一個空間，而是心靈的寄託與歸屬。正如犀牛一步步踏實前行，當代青年對家的追尋，也是一種堅定而不懈的努力。」他希望透過這次展覽，讓觀者在欣賞作品的同時，也能思考家的價值與意義。