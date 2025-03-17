HWC 黑沃咖啡8年淬鍊 併購東南亞品牌提速國際化

台灣精品咖啡連鎖品牌HWC黑沃咖啡」創辦人林佩霓宣布，馬來西亞母公司Palaterium近期已成功併購了當地知名的快餐品牌「Kejap Food」，將藉此加速進軍東南亞餐飲生態系，HWC黑沃咖啡也計畫2025年實現馬來西亞門市破百的目標。

HWC黑沃咖啡自2016年創立，憑藉對品質的極致追求與創新經營模式，在競爭激烈市場中脫穎而出。8年深耕，HWC黑沃咖啡不僅在台灣扎根，更以國際精品咖啡品牌之姿積極佈局海外。今年通過併購東南亞餐飲品牌，加速國際化步伐，展現雄心與潛力，為投資者勾勒令人振奮的成長藍圖。

HWC的成長遠超咖啡領域，其在東南亞的突破尤為矚目。馬來西亞母公司Palaterium近期併購當地知名快餐品牌Kejap Food，這家以創新的得來速模式，提供在地美食的品牌，已在市場站穩一席之地。

林佩霓表示，此次併購豐富了HWC COFFEE Malaysia的產品線，結合資源整合與品牌加乘效應，大幅提升競爭力，加速進軍東南亞餐飲生態系。

在馬來西亞，HWC以高品質咖啡與在地化策略獲得消費者青睞，計畫2025年實現門市破百、達122家目標，鞏固其咖啡連鎖領導地位。目前，HWC在馬來西亞已有80餘家門市。

同時，HWC自2023年起進軍汶萊，已開設2家門市，第3家蓄勢待發。汶萊的穩健拓展印證其在地化策略成功，目前品牌正與多國洽談，準備開拓新戰場。林佩霓希望透過一系列穩健佈局，展現HWC在東南亞的深耕實力，也為投資者注入堅實信心。

全球精品咖啡市場蓬勃發展，為HWC國際化注入動能。根據行業報告預估，2025年市場規模達1,115億美元，2025至2030年間年複合成長率（CAGR）達10.4%。消費者對高品質咖啡的需求激增，與HWC的品牌定位不謀而合，為其國際擴張開啟無限可能。

HWC黑沃咖啡恪守「從產地到每一杯」的信念，深入全球頂級產區，攜手知名莊園，精選優質咖啡豆，確保每顆豆子的卓越風味。林佩霓身為國際咖啡評審，親自把關選豆與品質，讓每杯咖啡皆達國際精品標準。這份對品質的執著，贏得市場口碑，也奠定HWC的國際品牌地位。

HWC尋覓全世界產區精品咖啡豆，2025年推出「夢幻島系列」，嚴選秘魯、衣索比亞、巴拿馬等產區的藝伎單品豆，呈現溫潤細膩、平衡耐喝的純粹風味，將咖啡本質之美娓娓道來。從產地到杯中，HWC將全球頂尖咖啡獻給每位愛好者。