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王品搶演唱會商機 西堤、石二鍋進駐大巨蛋旺鋪

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「西堤牛排」台北光復南店採用全新美式風格，融合塗鴉、金屬、曲線等元素，搭配品牌新概念”Our TASTy Moment”，打造更放鬆自在的時尚氛圍。圖／王品集團提供
「西堤牛排」台北光復南店採用全新美式風格，融合塗鴉、金屬、曲線等元素，搭配品牌新概念”Our TASTy Moment”，打造更放鬆自在的時尚氛圍。圖／王品集團提供

台北大巨蛋「粉絲」商機火熱，瞄準3月底中職開賽與更多國際巨星演唱會行程的強勁餐飲需求，王品（2727）旗下「西堤牛排」與「石二鍋」台北光復南店將在3月26日同步進駐大巨蛋商圈。歡慶開幕，「西堤」台北光復南店自3月26日起將招待來客「英式炸魚」，「石二鍋」則於3月26日-3月30日期間回饋消費者「王品瘋美食」點數加倍贈。

台北大巨蛋舉辦周杰倫、阿妹演唱會到世界12強棒球錦標賽、WBC世界棒球經典賽資格賽，均吸引大量粉絲到場支持，日前中華隊與西班牙的世界棒球經典賽資格賽附加賽，共湧入超過3.5萬名觀眾看球，總計中華隊4戰共超過14萬人進場，帶動周遭餐飲娛樂強勁需求。

3月中職賽季熱烈開跑，金曲歌王林俊傑確定在6月7、8日在大巨蛋舉辦售票演唱會，估將又引爆另一波粉絲經濟。王品旗下品牌「西堤牛排」與平價火鍋霸主「石二鍋」台北光復南店攜手於3月26日同日，在大巨蛋商圈盛大開幕，並祭出開幕優惠迎客。

「西堤牛排」台北光復南店將採用全新美式風格、融合塗鴉、金屬、曲線等元素，搭配新品牌訴求「Our TASTy Moment」，打造更放鬆自在的時尚氛圍，讓粉絲們看球追星都享受。從3月26日到6月30日期間，只要到店消費2客經典套餐，於Google地圖拍照上傳並打卡，就招待1份香酥英式炸魚。

「石二鍋」台北光復南店在開幕前5日的3月26日-3月30日期間，只要到店用餐，就回饋消費者「王品瘋美食」點數加倍送，活動期間享高達6%點數回饋，每1點都能在王品集團旗下餐廳折抵消費。

王品集團在台北大巨蛋、國父紀念館週邊商圈已長期經營「陶板屋」、「品田牧場」、「青花驕」、「夏慕尼」等品牌餐廳，這次再增設2個品牌，不僅擴大市場版圖，也提供更多樣化的美食選擇與消費情境，以滿足不同客群的需求。

大巨蛋 王品集團

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