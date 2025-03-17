雲品攜手魚刺人雞蛋糕 進駐台東北町「寶桑町屋」

雲品（2748）攜手「魚刺人雞蛋糕」，於台東北町日式木屋群繼寶桑町屋後，共同打造「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」。透過技術合作模式，融合創新美味與文化風情，提供座位數55席，銷售13款特色雞蛋糕及各式飲品，並特別推出兩款台東限定口味「紅烏龍合作社」與「鳳梨釋迦抹茶卡士達」，讓地方特色以全新風貌呈現。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼寶桑町屋的旅宿順利營運後，假日住房達九成滿，平日住房率也有四成的成績。雲品期待透過「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，進一步推動在地文創，鼓勵青年返鄉，並致力於建立在地美學。「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」所處的台東北町日式木屋群，擁有豐厚的歷史文化底蘊，與魚刺人珍惜舊時代元素、勇於創新挑戰的品牌精神不謀而合。透過地方特色食材與技術合作，將經典雞蛋糕帶入嶄新風味，以創意演繹台東的獨特風土。

兩款台東限定口味，展現了地方特色與職人精神，每份80元的「紅烏龍合作社雞蛋糕」以台東紅烏龍茶為基底，茶韻濃厚，層層堆疊的細膩香氣完美融入雞蛋糕中，甜而不膩，讓茶葉愛好者品味到台東的溫潤風情。另一款「鳳梨釋迦抹茶卡士達」，每份120元，將台東特產鳳梨釋迦與濃郁抹茶卡士達完美結合，酸甜果香與醇厚茶韻交織，打造絕妙層次，入口即是濃濃的南國風情。

「魚刺人雞蛋糕」自2014年創立以來，秉持傳承童年美好記憶的理念，結合台灣經典小吃與地方特色，成功拓展至國際市場。品牌創辦人巫玠茗，以家鄉魚池鄉為靈感，開創「魚池阿薩姆雞蛋糕」，並逐步拓展據點至台中、台北、基隆、嘉義與花蓮等地。「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」延續品牌一貫的品質堅持，選用契作小農的無毒雞蛋、天然蔗糖等優質原料，堅持每日新鮮現做，無添加人工香料與色素，確保每一口都能品嚐到純粹美味。

雲品期待透過「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」的成立，不僅帶動當地經濟發展，也為在地青年提供更多創業與發展機會。未來將持續以實際行動支持地方文化與美學推廣，攜手優質品牌，共創美好生活體驗。「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」即日起正式營運，雞蛋糕最低每份50元起，飲品每份最低60元起，邀請來訪台東的旅人，以銅板價品味台東的美好風土與人文魅力。