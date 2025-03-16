智慧經營／合庫人壽總經理藍年紳策略改革 三面向出擊

合庫金控（5880）旗下合庫人壽是「土洋」合資成立的公司，今年適逢成立15周年，迎接下一個十年，總經理藍年紳目標要讓合庫壽成長為一家中型保險公司，並豐富生態圈，塑造出在合庫品牌之下更獨特個性的子公司。

建立異業合作生態圈

合庫壽是合庫金控第二獲利引擎，2010年由合庫金與法國巴黎保險策略聯盟合資成立，合庫金持股51%。藍年紳為馬來西亞華人，在大陸、香港保險領域經歷豐富，曾任中國中荷人壽副首席執行官，2022年來到台灣接任合庫壽總經理。

合庫壽成立第三年損益兩平，第六年開始發放現金股利，至今連續九年未中斷，去年稅後純益12.5億元，今年料繼續上繳股利予母金控。藍年紳指出，這放眼全世界壽險公司都是很獨特的，一般壽險公司大多八年打平，合庫卻第四年就開始賺錢，主要是台法方雙方各自優勢發揮，而合庫銀行通路大，早年分行達350家，且早期賣投資型保單多，保費收入金額相對大。

不過，藍年紳強調，過去模式雖然成功但不能一成不變，尤其經濟情勢、法規變動皆快，台灣保險市場飽和且過度競爭，保險公司單靠賣產品賺錢很困難，不像其他國家有死差、利差、費差益，台灣這部分很小，必須靠產品加上投資。因此，他上任後進行三大經營策略改革，首先是效率導向。全面簡化流程，即可降低營運成本，去年IT部門效率提升26%，另如改善照會及核保留成流程，客戶等待核保時間減少20%。

第二，數位導向。強化電子平台，並利用LSS（六標準差）數據分析新契約開發、熱賣產品等，從中分析並訂製新產品。許多服務也從人到電子降低成本。最後為業務導向，每個部門、員工最大目標是替公司創造業務。

面對未來競爭，他強調，產品容易抄襲，最難抄襲的是服務，合庫壽要建立生態圈，經營異業合作；如自2016年與家庭照顧者關懷總會合作於全台設立照顧咖啡館，並推出「喘息咖啡」，至今提供上萬杯免費咖啡及長照諮詢服務，讓家庭照顧者轉換心情。

走向產品服務多元化

由於合庫專注保障型產品，去年房貸壽保費收入40.5億元，市占達35%居台灣之冠。每賣一張房貸壽就捐款300元予家總，十幾年來累積捐款2,800萬元支持家庭照顧者。

另積極推廣長照資源，提供保戶照顧家庭量身訂做的「安心守護計劃」，協助資源整合、照顧安排、還有免費8小時的彈性喘息服務。

未來十年，藍年紳目標要讓合庫壽成為中型公司，並藉由大眾對合庫值得信賴的印象建立自己的個性，其表徵為現代化的保險公司，是金控下一明顯突出的子公司。此外，走向產品服務多元化、生態圈更豐富，相當於以後賣的可能都是生態圈，讓客戶看到加值服務的高價值，成為最溫暖的保險夥伴。