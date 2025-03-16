數位行銷／打造10億美元創作者經濟

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）
打造10億美元創作者經濟。 路透
打造10億美元創作者經濟。 路透

在數位創作者經濟蓬勃發展的今天，許多人已經成功建立了穩定的收入來源，但要實現真正的規模化成長，往往需要具備策略思維和系統性方法。電子郵件行銷服務ConvertKit的創辦人Nathan Barry曾提出「10億美元創作者」（Billion Dollar Creator）的概念，指導大家將一個百萬級別的創作者業務轉變為潛在的10億美元企業。

疫情期間，創作者經濟在過去幾年曾有一番榮景。然而，隨著市場逐漸恢復常態，許多創作者開始面臨成長瓶頸或業務下滑的窘境。尤為令人困惑的是，某些企業擁有活躍的粉絲，顯示受眾對其內容有著濃厚的興趣和忠誠度，然而企業仍然難以實現獲利增長。

不只是企業，某些創作者擁有關注度但未能充分變現，這種現象在創作者經濟中也相當普遍。正如Nathan Barry所言，創作者往往擅長兩件事：獲取注意力和賺取一定的收入。但與傳統觀念相比，這形成一個有趣的反差——如果有人說「想賺更多錢，去當創作者吧」，這在幾年前可能聽起來很荒謬，但現在卻成為許多人的選擇。

他提出一個關鍵觀察：真正成功的創作者不僅能獲得關注，還能將這種關注轉化為極高的商業價值。例如，比起獲得每篇100萬美元的Instagram貼文收入，凱莉・詹納（Kylie Jenner）選擇建立一個價值10億美元的化妝品牌。

創作者必須超越僅僅販賣自己的注意力，轉向建立可擴展的商業模式。這不是關於成為更好的內容創作者，而是關於成為更好的商業策略家。

他提出三個核心原則，幫助大家實現從百萬到10億美元規模的躍升：

一、建立超越個人品牌的資產

個人品牌固然重要，但無法真正實現規模化擴張。10億美元創作者必須建立可以獨立運作、甚至可以被收購的業務資產，而不僅僅依賴自己的個人魅力和知名度。

Barry使用了一個生動的比喻：要建立「摩天大樓」而非「商店街」。許多創作者喜歡同時進行多個小專案，如同商店街上的各個小店。然而，真正的規模來自於深度而非廣度——在同一塊「土地」上建造摩天大樓，向上無限擴展，而非平面擴張。

這種專注不僅適用於業務模式，也適用於創作主題。在一個主題上深耕細作，比淺嘗輒止地嘗試多個不同領域更有價值。Barry自己也放棄其他有利可圖的產品線，全力專注於ConvertKit，正是這種專注成就了他的成功。

二、銷售產品而非注意力

許多創作者習慣於銷售自己的注意力，如付費推廣、演講或顧問服務。然而，這種模式有著明顯的上限——你的時間有限，因此你的收入也有限。

億元創作者需要將注意力轉化為可擴展的產品，讓收入不再與時間直接掛鉤。透過建立一種機制，讓你的價值能夠在你不直接參與的情況下被傳遞和變現。

三、建立重複購買或訂閱式收入

這是最關鍵的一環。Barry強調，一次性銷售無法建立真正穩定的業務。無論是軟體訂閱（真正的重複收入）還是消費品（重複購買），成功的擴展都需要客戶不斷回來。

而重複收入的力量，其實在於累積效應。如果你的業務依賴一次性銷售，那麼每年元旦，你的收入基本上會重新歸零，然後在一年中逐漸累積。相比之下，如果你擁有訂閱式收入模式，新的一年開始時，你已經有了大量的基礎收入，可以在此基礎上繼續成長。

摩天大樓 疫情 軟體

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