經濟選書／團體+個人 發想點子流

數十年前，任職於廣告界的高階主管奧斯本（Alex Faickney Osborn）出版數本談創意思考的書籍，腦力激盪就此大受歡迎。奧斯本主張三個臭皮匠湊在一起後，將想出更多更好的點子。腦力激盪的本意是結合每個人在不同領域的知識、經驗與權威，碰撞出新火花，從而移除瓶頸。

然而，關於團體腦力激盪的研究一直都是時好時壞，說不準的。例如，1987年發表在《性格與社會心理學期刊》的一項腦力激盪研究後設分析便發現，幾乎沒有確切證據表明腦力激盪有其正向作用。

如果說腦力激盪沒想像中有用，為什麼大家還是樂此不疲？就公司資源來說，團隊花一小時開會是不小的投資。占用所有人的時間，最後只得出平淡無奇的結論，感覺不太有意義，但這卻是大多數團隊迫切需要點子時的反應。或許這麼做，為的是獲得精神上的支持？集體討論有可能減少團隊的創意產出，但責任可以分散出去。

集體失敗總好過獨自承擔風險，這種解釋令人沮喪，但考量到多數組織對於創意和風險普遍抱持的心態後，便能理解這種現象。

奧斯本承諾的腦力激盪好處，其實還是有可能實現的。我們在d.school及全球各地組織傳授團隊創意發想方法。我們得出的結果，將不同於你經歷過的事。採用本章介紹的辦法，每位參與者都會變成核反應爐中的鈾235原子。當一個人提出點子後，這個點子會與其他每個人的知識和經驗碰撞，從而激發出新的點子。火花與點子不斷四處碰撞，突然間引發連鎖反應，產生創意的核分裂。只要好好安排與執行，待在會議室一小時帶來的大量發散型思考，其效果將遠遠超過所投入的時間和精力。

如果腦力激盪真能有效進行，哪一種形式的效果會「最好」—團體或個人？答案是團體加上個人。事實證明，極大化團隊創意產出的方法，就是輪流進行個人的點子發想與集體的點子發想。過去有研究對照獨自腦力激盪、團體腦力激盪，以及個人與團體的混合模式，最後發現「混合做法」產出最多點子。事實上，奧斯本在其書中也提過這件事，只是時間太久遠，這部分顯然被遺忘。

如果想得出最佳的結果，那就運用「創意三明治」法：先讓大家聚在一起，分享自己知道的事，看看會意外碰撞出什麼火花。接下來，大家回到各自的桌前，安靜思考先前的討論內容。最後再次集合，分享看法，並碰撞出更多火花。

創造力的陷阱之一，是社會心理學家庫魯格蘭斯基（Arie Kruglanski）稱之為「認知閉合」（cognitive closure）的心理需求：如果會議桌上已有一至多個可行的答案，還要強迫自己暫時不去評估好壞，繼續想出新的可能性，我們其實會愈來愈坐立難安。強烈的直覺促使我們一旦手上有東西，便會覺得就是它了，因此太早切斷發想多元可能性的思緒。如果能中斷團隊流程，讓每個人有機會單獨思考，就能打破這種太早就認定點子的傾向。（摘自《點子流》，天下財經出版）