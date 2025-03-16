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億載會會長交棒 生展生技董座陳威仁接任新會長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
億載會14日舉辦第23屆會長交接典禮，現任會長郭素惠（左）正式將會長印信交接給生展生技董事長陳威仁（右），由他出任億載會新任會長。億載會／提供
億載會14日舉辦第23屆會長交接典禮，現任會長郭素惠（左）正式將會長印信交接給生展生技董事長陳威仁（右），由他出任億載會新任會長。億載會／提供

南台灣重量級工商團體-億載會14日舉辦第23屆會長交接典禮，現任會長郭素惠正式將會長印信交接給生展生技（8279）董事長陳威仁，由他出任億載會新任會長，交接典禮匯聚歷屆會長、會員企業代表及政商貴賓，展現億載會的傳承精神與影響力。

億載會自2003年成立以來，致力於促進企業交流、推動產業合作，提升台南企業的國際競爭力。郭素惠在會長任內積極推動企業合作、深化產業鏈結，透過專業講座、產業論壇等多元會務，為會員企業創造成長機會，讓億載會影響力更為擴大。

陳威仁領導生展生技多年，擁有30多年生技製藥產業經驗，專注於保健食品與醫藥原料開發，成功帶領生展生技轉型並拓展國際市場。

在交接典禮上，陳威仁感謝會員的信任，他強調億載會自創立以來，一直秉持團結、創新、共榮的精神，促進會員交流與合作，在產業發展與社會公益方面發揮影響力。他表示，第23屆億載會將以「生生不息、永續發展」為會務主軸，積極推動藝文、健康、專題演講、董監事課程，並規劃海外參訪及會員聯誼活動，以及ESG、AI、智慧化、自動化課程，協助會員企業提升競爭力。

陳威仁指出，台南擁有400年歷史，在政府與產業界的共同努力下，這座城市展現了傳統與現代交融的科技活力。他強調，億載會擁有85家會員、總市值超過6,000億元，會員企業將持續努力，成為台南的驕傲。億載會未來將深化國際參訪與企業交流，協助會員企業拓展全球市場，提升競爭力。透過與國際商會、產學研單位的合作，億載會將持續發揮南台灣產業聯盟的重要角色，為會員企業創造更多機會。

陳威仁表示，期許億載會在「億兆一心、載譽全球」的精神下，凝聚會員力量，共同為台南、為台灣創造更多榮耀與成就。他並呼籲各界持續支持億載會，攜手合作，共同締造億載會的精彩未來。他並以「Team Taiwan，Team Tainan！」 作為結語，象徵億載會將持續向前邁進，為台灣與台南產業發展注入更多動能。

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