台電新竹區處志工隊今舉辦「健走淨地，電淨麗池」活動

台灣電力（9963）公司新竹區營業處積極響應環保與健康生活理念，16日於新竹公園舉辦「健走淨地」活動，號召員工及眷屬百餘人共同參與，透過健走結合環境清潔行動，一邊健走、一邊撿拾公園內的垃圾，以實際行動美化市容，為環境保護盡一份心力。

台電新竹區營業處處長羅元良表示，台電長期關注環境永續與社會責任，期望透過此次活動提升民眾對環境保護的意識，同時鼓勵大家培養健康運動的習慣。本次活動規劃於新竹公園內步道健走淨地，因適逢新竹公園每年2~3月櫻花盛開時期，讓參與者在享受健走樂趣時，一併清理公園內的步道、草坪及水域周邊環境，同時也學習垃圾分類及資源回收的重要性。