台電新竹區處志工隊今舉辦「健走淨地，電淨麗池」活動
台灣電力（9963）公司新竹區營業處積極響應環保與健康生活理念，16日於新竹公園舉辦「健走淨地」活動，號召員工及眷屬百餘人共同參與，透過健走結合環境清潔行動，一邊健走、一邊撿拾公園內的垃圾，以實際行動美化市容，為環境保護盡一份心力。
台電新竹區營業處處長羅元良表示，台電長期關注環境永續與社會責任，期望透過此次活動提升民眾對環境保護的意識，同時鼓勵大家培養健康運動的習慣。本次活動規劃於新竹公園內步道健走淨地，因適逢新竹公園每年2~3月櫻花盛開時期，讓參與者在享受健走樂趣時，一併清理公園內的步道、草坪及水域周邊環境，同時也學習垃圾分類及資源回收的重要性。
台電新竹區處表示，新竹公園是當地居民休閒運動的重要場域，維護其整潔不僅能提升市民生活品質，也能為生態環境帶來正面影響。因此，希望透過這次「健走淨地」活動，讓更多人重視環保行動的可行性與重要性，並且將此觀念落實到日常生活中。淨地活動後，新竹市環保局也出動車輛協助垃圾清運，台電新竹區處對於新竹市環保局加派人員協助處理清運，讓公益行動圓滿完成，也表示誠摯的感謝。
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