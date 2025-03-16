租屋處每度電費不讓房東喊價 竹市府呼籲：使用新版住宅租賃契約

新竹市區內擁有科學園區及清華、陽明交大等計五所大專院校，吸引大量外來就業人口及學生族群，進而衍生出龐大的租屋需求，市府指出，依去年7月修訂的「住宅租賃定型化契約」規定，房東應按台電電價計算收取電費，並應提供電費單資訊，呼籲房東應選用2024年最新版租賃契約，房客也應仔細檢查租約內容，簽訂租約時應特別留意電費計算方式，並以實收實付為原則。

地政處統計，去年受理的租約爭議，前三大原因為押金返還、欠租及電費計算方式等爭議。去年7月內政部修訂「住宅租賃定型化契約」，重點在於確保租屋電費收取公平合理及電費資訊透明。

修訂前租期每月電費計算方式為不得超過台電最高單價，但訂定上限的方式仍可能導致超收，修法後規定應以「實收實付」為原則，並需提供單據資訊，例如向租客收取的電費應依用電度數乘以電費單平均電價計算；公設電費需在台電繳費通知單上顯示，才能向租客收費。此外，台電也在網頁設置「住宅租屋電費查詢專區」，供房客自行查詢。

地政處說明，據「租賃住宅市場發展及管理條例」規定，住宅租賃的出租人與承租人皆適用消費者保護法。因此若契約內容違反「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，經通知後仍不改正者，可處以3萬至30萬元罰鍰。

地政處提醒，為避免日後發生糾紛，房東在選購坊間販售的住宅租賃契約時，應確認封套或封面是否印有「113年最新版」字樣。房客在簽約時，也應仔細檢查契約內容，若發現與新版「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」不符，可拒絕簽約，以避免貿然簽約而損害自身權益。

地政處表示，市府每年不定期辦理訪查，檢查轄內通路業者販售契約書的情況，並將訪查結果公告於地政處網站的「租賃住宅條例專區」，詳細資訊可參閱網址為( https://reurl.cc/Nbzb3m )。