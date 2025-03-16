六福（2705）昨（15）日董事會通過去年財報，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後純益0.89億元，較前一年轉虧為盈，每股稅後純益0.46元，終結八年來虧損。董事會同時通過任命董事長莊豐如為策略長，以及去年度不分派股利。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，去年集團成功掌握市場脈動，提前布局，各事業體表現亮眼，六福村主題遊樂園的墓碑鎮、夏季慶典、動物派對等主題慶典，已成民眾瘋玩首選，今年更首度推出跨年活動，單日就吸引2萬民眾參加。

六福萬怡酒店發揮四鐵共構交通優勢，成功掌握展會、演唱會等商機，每逢周末住房率經常居高不下。關西六福莊主打動物園飯店，以獨有生態體驗強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」成功帶動住房率；關西六福莊二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造旅遊體驗。

賴振融表示，集團積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商表達承租意願。

六福酒店式商辦大樓位於松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地下六層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，預計2026年完工，改建後總樓地板面積達6,350坪。