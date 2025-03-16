快訊

聯合報社論／川普和習近平正要上桌，賴清德搶先翻桌

美多位眾議員提案：官方溝通與文件聯絡 以台灣取代中華台北

巨大集團董事長劉湧昌接任磐石會長 推異業合作

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
在台中市長盧秀燕（中）監交下，劉湧昌（右）自周文東（左）手中接任磐石會第28屆會長。 記者黃仲裕／攝影
在台中市長盧秀燕（中）監交下，劉湧昌（右）自周文東（左）手中接任磐石會第28屆會長。 記者黃仲裕／攝影

磐石會新任會長、巨大（9921）集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組背景下，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來共同努力的目標。

劉湧昌不諱言，世界局勢變化大，昨天打的草稿，今天都不管用，現在很多人都得了「川普憂鬱症」，加上疫後俄烏戰爭、地緣政治，因此儘量「以不變應萬變」因應。

劉湧昌指出，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、AI應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流。磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。

另一方面，要吸引優秀年輕人才投入，確保世代傳承，讓產業生生不息。劉湧昌也是薪傳會創會長，以上市櫃公司二代經營者為主體的薪傳會現有56名會員，現任會長為和大集團執行長沈千慈。

磐石會昨天舉行第27、28屆會長交接典禮。劉湧昌自聚隆纖維董事長周文東手中接任磐石會第28屆會長，將帶領會員企業迎接新時代挑戰，推動產業升級與社會共榮。

憂鬱症 董事長

延伸閱讀

俄烏戰爭、關稅大戰衝擊全球 台中區農改場展出救命法寶

患「川普憂鬱症」！新任磐石會長巨大董座劉湧昌曝挑戰

影／劉湧昌接任會長 盧秀燕：我深以磐石會為榮

暫拋川普關稅陰霾 G7外長會公報就俄烏台海達共識

相關新聞

四大成衣廠布局海外 強攻印尼…應對全球供應鏈挑戰

四大成衣業者面對關稅變數與客戶訂單需求攀升，加速海外各地布局，以應對全球供應鏈挑戰，其中印尼尤其成為投資熱點。

巨大看景氣 轉趨樂觀

巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，自行車產業持續去化庫存，去年底他原本對今年景氣看法是審慎樂觀，但以目前巨大接單情形...

自嘲患「川普憂鬱症」 巨大董座：傳產隨機應變

巨大集團董事長劉湧昌昨天接任第廿八屆磐石會會長，他說，現在有「川普憂鬱症」，每天晚上睡覺前要看新聞，早上起來也要聽新聞，...

巨大集團董事長劉湧昌接任磐石會長 推異業合作

磐石會新任會長、巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組背景下，傳產企業唯有穩定生產，...

六福終結連八年虧損

六福昨（15）日董事會通過去年財報，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後純益0.89億元，較前一年轉虧為盈，每股...

智慧城市展 中保科、新保等新品齊發

2025智慧城市論壇暨展覽即將在3月18日開展。這次主打數位與綠色雙軸轉型，國內的中保科技、新光保全、中華電信等都會與這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。