巨大集團董事長劉湧昌接任磐石會長 推異業合作

磐石會新任會長、巨大（9921）集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組背景下，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來共同努力的目標。

劉湧昌不諱言，世界局勢變化大，昨天打的草稿，今天都不管用，現在很多人都得了「川普憂鬱症」，加上疫後俄烏戰爭、地緣政治，因此儘量「以不變應萬變」因應。

劉湧昌指出，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、AI應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流。磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。

另一方面，要吸引優秀年輕人才投入，確保世代傳承，讓產業生生不息。劉湧昌也是薪傳會創會長，以上市櫃公司二代經營者為主體的薪傳會現有56名會員，現任會長為和大集團執行長沈千慈。

磐石會昨天舉行第27、28屆會長交接典禮。劉湧昌自聚隆纖維董事長周文東手中接任磐石會第28屆會長，將帶領會員企業迎接新時代挑戰，推動產業升級與社會共榮。