巨大看景氣 轉趨樂觀

巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，自行車產業持續去化庫存，去年底他原本對今年景氣看法是審慎樂觀，但以目前巨大接單情形來看，他決定修正看法：「比審慎樂觀還要樂觀一點」，預期最快第3季就會明朗化。

劉湧昌不諱言，今年全球大環境仍充滿不確定性，尤其美國關稅新政與地緣風險，對全球經濟發展增加更多挑戰，甚至讓許多人出現「川普憂鬱症」。不過，巨大集團因為跨全球經營，相對具有彈性因應風險能力。

劉湧昌指出，整體景氣確實比原先預期的要好，目前除了電動輔助自行車還要消化庫存外，其餘訂單都逐步回籠；再來就是一些體質不佳的小品牌廠，因為斷鏈或斷供，不是被併購，就是退出市場，也減少許多干擾因素。

巨大自結2月合併營收54.23億元，月增15.7%、年增30.9%，不但年月雙增，且為近五個月新高；前二月合併營收101.10億元、年增13.1%，為同期第四高。

其餘包括美利達2月合併營收21.77億元、年增37.5%；零組件廠桂盟2月合併營收3.75億元、年增50.4%，日馳2月合併營收0.69億元、年增34.6%，利奇2月合併營收1.63億元、年增146.0%，顯示整體產業逐漸走出庫存調節陰霾。

劉湧昌昨天接任磐石會第28屆會長，他在會前接受訪問時表示，目前OEM客戶下單已開始復甦，到6月的確認訂單無虞，甚至較去年同期有二位數以上增長。儘管電動輔助自行車還在消化庫存，但也有新客戶找上巨大洽談合作。

「我們的復甦比別人早，也比預期要好」，劉湧昌說，自行車庫存可望在今年回到健康水準，加上台北國際自行車展即將登場，有望帶動新車銷售熱度上揚；現階段業界多預期景氣要到第4季才會復甦，但第3季就會逐漸明朗化。

「2025年台北國際自行車大展」將於本月26至29日登場，今年匯聚來自35個國家、950家廠商參展，展出規模達到3,600個攤位數，是全球最具指標性的B2B自行車專業展，為自行車產業進入旺季預先暖身。