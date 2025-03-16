快訊

聯合報社論／川普和習近平正要上桌，賴清德搶先翻桌

美多位眾議員提案：官方溝通與文件聯絡 以台灣取代中華台北

聽新聞
0:00 / 0:00

巨大看景氣 轉趨樂觀

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，自行車產業持續去化庫存，去年底他原本對今年景氣看法是審慎樂觀，但以目前巨大接單情形來看，他決定修正看法：「比審慎樂觀還要樂觀一點」，預期最快第3季就會明朗化。

劉湧昌不諱言，今年全球大環境仍充滿不確定性，尤其美國關稅新政與地緣風險，對全球經濟發展增加更多挑戰，甚至讓許多人出現「川普憂鬱症」。不過，巨大集團因為跨全球經營，相對具有彈性因應風險能力。

劉湧昌指出，整體景氣確實比原先預期的要好，目前除了電動輔助自行車還要消化庫存外，其餘訂單都逐步回籠；再來就是一些體質不佳的小品牌廠，因為斷鏈或斷供，不是被併購，就是退出市場，也減少許多干擾因素。

巨大自結2月合併營收54.23億元，月增15.7%、年增30.9%，不但年月雙增，且為近五個月新高；前二月合併營收101.10億元、年增13.1%，為同期第四高。

其餘包括美利達2月合併營收21.77億元、年增37.5%；零組件廠桂盟2月合併營收3.75億元、年增50.4%，日馳2月合併營收0.69億元、年增34.6%，利奇2月合併營收1.63億元、年增146.0%，顯示整體產業逐漸走出庫存調節陰霾。

劉湧昌昨天接任磐石會第28屆會長，他在會前接受訪問時表示，目前OEM客戶下單已開始復甦，到6月的確認訂單無虞，甚至較去年同期有二位數以上增長。儘管電動輔助自行車還在消化庫存，但也有新客戶找上巨大洽談合作。

「我們的復甦比別人早，也比預期要好」，劉湧昌說，自行車庫存可望在今年回到健康水準，加上台北國際自行車展即將登場，有望帶動新車銷售熱度上揚；現階段業界多預期景氣要到第4季才會復甦，但第3季就會逐漸明朗化。

「2025年台北國際自行車大展」將於本月26至29日登場，今年匯聚來自35個國家、950家廠商參展，展出規模達到3,600個攤位數，是全球最具指標性的B2B自行車專業展，為自行車產業進入旺季預先暖身。

巨大 營收 自行車

延伸閱讀

桃園大龍門親子自行車活動逾400人參與 騎車賞雨中美景

影／大鹿林道東線坍方 強降雨不停要搶通還得等一等

患「川普憂鬱症」！新任磐石會長巨大董座劉湧昌曝挑戰

影／劉湧昌接任會長 盧秀燕：我深以磐石會為榮

相關新聞

四大成衣廠布局海外 強攻印尼…應對全球供應鏈挑戰

四大成衣業者面對關稅變數與客戶訂單需求攀升，加速海外各地布局，以應對全球供應鏈挑戰，其中印尼尤其成為投資熱點。

巨大看景氣 轉趨樂觀

巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，自行車產業持續去化庫存，去年底他原本對今年景氣看法是審慎樂觀，但以目前巨大接單情形...

自嘲患「川普憂鬱症」 巨大董座：傳產隨機應變

巨大集團董事長劉湧昌昨天接任第廿八屆磐石會會長，他說，現在有「川普憂鬱症」，每天晚上睡覺前要看新聞，早上起來也要聽新聞，...

巨大集團董事長劉湧昌接任磐石會長 推異業合作

磐石會新任會長、巨大集團董事長劉湧昌昨（15）日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組背景下，傳產企業唯有穩定生產，...

六福終結連八年虧損

六福昨（15）日董事會通過去年財報，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後純益0.89億元，較前一年轉虧為盈，每股...

智慧城市展 中保科、新保等新品齊發

2025智慧城市論壇暨展覽即將在3月18日開展。這次主打數位與綠色雙軸轉型，國內的中保科技、新光保全、中華電信等都會與這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。