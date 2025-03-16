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四大成衣廠布局海外 強攻印尼…應對全球供應鏈挑戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
四大成衣業者面對關稅變數與客戶訂單需求攀升，加速海外各地布局，以應對全球供應鏈挑戰，其中印尼尤其成為投資熱點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
四大成衣業者面對關稅變數與客戶訂單需求攀升，加速海外各地布局，以應對全球供應鏈挑戰，其中印尼尤其成為投資熱點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

四大成衣業者面對關稅變數與客戶訂單需求攀升，加速海外各地布局，以應對全球供應鏈挑戰，其中印尼尤其成為投資熱點。

儒鴻（1476）與聚陽（1477）均有意降低越南產區未來占比，主因當地人力成本逐年上升，且潛在關稅風險增加，促使以多元產區進行擴產策略。廣越（4438）除了計畫擴建約旦與越南產線，也評估印尼作為新設廠選項。振大環球下半年也將增加印尼產線，且不排除進一步擴張。

儒鴻約七成產能在越南，未來大規模擴產將放在印尼等其他國家。儒鴻表示，印尼與柬埔寨產能目前占比分別為20%與10%。其中印尼一、二期廠區合計八個廠、計112條產線，目前已開出99條，月成衣產量200萬件，三期擴建計畫進入最後評估階段，預計第2季定案，屆時將確定新廠規劃為布廠或成衣廠，最快2026年底投產。柬埔寨也將透過多元擴產方式提升產能。

聚陽表示，越南為公司第二大生產基地，產能占比近四成，未來越南擴張會放緩，中長期目標占比降至三成。

聚陽今年產能擴張多點並進，印尼兩座新廠第2季陸續完工並開始生產，一座已有日系客戶訂單包廠，另一座預計以美系客戶為主要對象。同時，孟加拉廠最快第2季出貨，該廠樓高六層，規模龐大，設有60至70條產線，預計2026年底人力補足後，可占總產能5%。此外，薩爾瓦多廠去年起陸續量產，產能貢獻穩定提升。

羽絨服代工大廠廣越亦積極擴充產能，約旦廠計劃新增15條產線，2025年底產能提升至60條產線；越南廠也將新增34條產線，並同步評估印尼作為潛在新設廠地點，以分散供應鏈風險提升生產彈性。

振大環球主要透過非洲及亞洲雙產區布局因應。印尼產區主要是攜手合作廠商提供產能；越南產區以自有產線為主；馬達加斯加正在擴建新廠，預計2026年啟用新的產線。印尼合作廠商已通過客戶驗廠通過，初期約有20條產線可於下半年投產出貨，且可彈性再擴充投入生產。

印尼 越南

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