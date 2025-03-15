中興大學 EMBA 首屆家庭日盛大登場！2000校友齊聚彰化
中興大學EMBA校友會與學生會，今(15)日首度攜手13大社團於彰化體育館舉辦「EMBA13社團家庭日聯誼活動」，以「中興人、一家人」為主題，吸引近2,000名校友及在校生熱情參與。
活動由EMBA校友會理事長林澤輝、榮譽理事長王逸華、秘書長簡輔均及學生會會長萬哲鴻共同策劃，結合體育賽事、社團交流與企業資源，成功凝聚中部EMBA社群向心力，展現頂尖學程的多元活力。
此次活動匯集中興EMBA各領域社團，由高爾夫球社社長吳奇益、籃球社社長陳偉華、太極社社長司嘉琪、單車社社長林美宏、羽球社社長朱泰榮、品酒社社長方芸軒、攝影社社長陳毓君、興跑社社長洪一民、登山社社長何信學、中華價值鏈社長許志英。
以及戈壁高峰會隊長黃亞倫、桌球社社長方俞文、自由潛水社社長林靜、薩克斯風社社長黃慧錦等社團領導人率隊參與，從球場競技到藝文展演，現場洋溢跨界交流熱情，充分體現了「學習與生活並重」的EMBA文化。
活動場地由中興EMBA校友、柏力力總經理陳鴻麒贊助提供彰化體育館，並由校友會支援烤肉餐車，品酒社社長方芸軒協力啤酒飲品，打造歡樂觀賽氛圍。
管理學院副院長兼EMBA執行長陳家彬教授致詞時強調：「中興大學EMBA不僅是中部菁英的學習殿堂，更透過13社團與校友網絡，成為終身資源整合平台。此次家庭日正是『中興人一家人』團結精神的最佳實踐。」
林澤輝特別表示，為促進校友與在校生合作，即日起開放在校生成為校友會永久會員，共享人脈與企業資源；今年更將擴大舉辦「公益民歌音樂會」，以藝文活動回饋社會。王逸華與萬哲鴻亦強調，未來將持續透過大型活動，提升中興EMBA的社會影響力。
此次「2會加13社聯誼家庭日」，在熱情歡呼中劃下句點，不僅見證中興EMBA深厚的校友情誼，更展現社團與企業協作的創新能量。主辦單位預告，未來將定期舉辦跨界聯誼與公益專案，攜手「中興人一家人」共創社會正向價值。
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