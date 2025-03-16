自嘲患「川普憂鬱症」 巨大董座：傳產隨機應變

巨大集團董事長劉湧昌昨天接任第廿八屆磐石會會長，他說，現在有「川普憂鬱症」，每天晚上睡覺前要看新聞，早上起來也要聽新聞，世界一直在變，昨天打的演講草稿，今天都不管用了，只能隨機應變。

劉湧昌說，在二○二五年全球局勢動盪、供應鏈重組的背景下，以傳統產業為主體的磐石會將面臨前所未有的巨大挑戰，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青。

磐石會成立廿八年，由中部上市櫃公司企業負責人共同組成，現有一二八家會員公司，總市值超過二兆元。昨天交接第廿七、廿八屆會長，由台中市長盧秀燕監交，第廿七屆會長為聚隆纖維董事長周文東。

劉湧昌指出，疫情過後，俄烏戰爭等地緣政治問題，加上川普正在打關稅戰，造成全球變數非常大，幾乎每個國家都面臨同樣問題。因為一直在變，他連用最新的ＡＩ（人工智慧）軟體嘗試寫昨天的演講稿，結果來到現場發覺又不夠用了，準確率大概只有百分之五十，因為局勢一直在變。

劉湧昌以自家集團經驗表示，他上任後，全球布局盡量以不變應萬變，但要回到台灣的基礎上，彼此能分享經驗、整合資源、連結國外，著重數位轉型、ＡＩ運用及永續經營；磐石會成員都來自傳產，肩負台灣很多家庭生計，盼能守住產業成為中流砥柱，成為台灣社會的正向效應。

展望新的一年，劉湧昌表示，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、ＡＩ應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流；磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，與會員攜手掌握關鍵技術與管理策略，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。