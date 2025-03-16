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智慧城市展 中保科、新保等新品齊發

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中保科技布局AI智慧製造。記者黃淑惠/攝
中保科技布局AI智慧製造。記者黃淑惠/攝

2025智慧城市論壇暨展覽即將在3月18日開展。這次主打數位與綠色雙軸轉型，國內的中保科技（9917）、新光保全、中華電信（2412）等都會與這次展出，相關公司都將展出最新研發的智慧城市推動的產品。

2025智慧城市論壇暨展覽自18日登場、至21日共四天，展覽規模逾2,000個攤位規模，這是首次玉山論壇與智慧城市展（SCSE）串聯舉辦，預期可達到更好的國際交流或經濟合作的效益。

台北市政府重回共同主辦單位的行列，期望透過SCSE展會迎接全球城市的來訪，並邀約姊妹城市來訪以建立更堅固的友誼。據了解，這次預計來台參訪的包括海外政府官員、城市首長、及市政官員，另外，電信運營商、系統整合商、解決方案商，及醫療、交通、建築、能源、節能、製造等企業也都會前來參訪。

中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，台灣首款AI虛擬警衛將於智慧城市展現身。隨著一例一休後，傳統人力警衛的費用暴增，加上基本工資大幅上揚，沒有8、9萬元根本找不到人，恐怕得面臨警衛素質良莠不齊的問題，AI來提供服務會是未來新趨勢。

展覽單位公布，在全球各國家激烈競逐下，AI技術正以飛快的速度向前推進，從邊緣AI（Edge AI）到生成式AI（Gen AI）的解決方案，將快速進入百工百業。

中華電信、中保科技、大同、台灣大哥大、宏碁智通、東元、神通資科、凌群電腦、華碩雲端、新光保全、遠傳電信、鴻海、廣達、樺康智雲、陽明交大及國立海洋大學等單位都將推出智慧交通、醫療、新能源等領域的AI解決方案，百工百業的產業AI化即將正式啟動。

保全 玉山論壇 陽明交大

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