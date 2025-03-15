快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

福泰飯店集團舉辦「福泰盃」排球賽 為雙北世壯運暖身

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福泰飯店集團舉辦「福泰盃」。第一排橘色T恤有左向右第五位是廖炳燿董事長，第七位是廖東漢總裁。業者提供
福泰飯店集團舉辦「福泰盃」。第一排橘色T恤有左向右第五位是廖炳燿董事長，第七位是廖東漢總裁。業者提供

為迎接即將於2025年舉行的雙北世界壯年運動會（World Masters Games），福泰飯店集團將於3月16日及3月17日在新北市板橋區的三米線球館舉辦「福泰盃」排球賽，積極推動健康與活力的企業文化。

本次賽事吸引了24支隊伍報名，最終有16支隊伍參賽，吸引了社會各界的排球愛好者參與，充分展現福泰飯店集團在運動推廣上的廣泛影響力與支持。

為展現對世壯運的支持，福泰飯店集團透過舉辦「福泰盃」排球賽，不僅讓員工提升體能與團隊合作精神，更希望號召社會大眾共同參與運動，享受健康與活力的生活。同時，福泰飯店集團也組織了一支代表隊，將正式參與2025雙北世界壯年運動會的排球比賽，展現企業對運動精神的全力投入。隊員們積極訓練，目標在世壯運賽場上發揮最佳表現，為企業與台灣運動文化爭光。

長期以來，福泰飯店集團致力於推動運動風氣與健康生活，並透過各類賽事提升企業與社會的連結。除了積極參與國內外體育賽事，福泰飯店集團也長期贊助各類運動發展，支持運動員培訓與競技活動，為全民運動的成長貢獻一份力量。今年的「福泰盃」不只是福泰員工的競技場，更是提供給社會各界運動愛好者的交流平台，讓不同背景的球員共同競技、增進友誼。這場比賽不僅是福泰飯店集團排球代表隊備戰世壯運的重要一環，更象徵企業對全民運動支持。

隨著2025雙北世界壯年運動會進入倒數，福泰飯店集團積極投入訓練，期望以最佳狀態迎接這場國際盛事。透過此次「福泰盃」，集團不僅深化「Smarter, Healthier, More Creative」的品牌精神，更積極響應世壯運「運動無界、人生無限」的理念，鼓勵更多人投身運動、突破自我界限，攜手開創無限可能。

運動 體育

延伸閱讀

原住民運動會聖火傳抵澎湖 原民歌舞熱鬧迎接

114年原民運聖火抵金門 傳遞5鄉鎮後交回高雄

玉山銀 挺莒光盃排球賽

全國原住民族運動會3／21登場 臺南重量級選手參賽

相關新聞

森崴集團東北角淨灘助攻地球力 減塑種樹直達淨零永續

2025地球日迎來55周年，全球預計有192個國家和超過10億人將熱情參與，森崴能源總經理胡惠森帶領森崴百餘位員工和永崴...

患「川普憂鬱症」！新任磐石會長巨大董座劉湧昌曝挑戰

巨大集團董事長劉湧昌今接任磐石會會長。劉湧昌說，現在有川普憂鬱症，一直在變，昨天打的草稿，今天都不管用了。他上任後，以不...

台馬第二、三號海纜修復完成 陳雪生促建第四條海纜

中華電信繼3月2日完成台馬第三海纜修復後，昨日順利修復台馬第二海纜，台馬通訊恢復雙海纜傳輸，並以微波通訊作為全頻寬備援。...

租屋陷阱多！桃園查核包租業者契約 逾3成違規

內政部去年修正「轉租規定」盼保障租客權利，但桃市府近期查核包租業者的住宅轉租契約書，發現整體不合格率逾3成。法務局表示，...

北農高麗菜銷日第二波 3月17日高雄港啟航

北農外銷蔬果再傳捷報，3月6日出口18噸高麗菜至日本後，當地對於台灣高麗菜品質讚譽有加，第二櫃18噸高麗菜將於3月17日...

巨大董事長劉湧昌接任磐石會長 強調砥柱傳承社會共好

磐石會新任會長、巨大（9921）集團董事長劉湧昌15日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組(OOC+1)的背景下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。