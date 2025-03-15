終結8年虧損！六福去年轉虧為盈 每股賺0.46元

六福公告去年財報，成功掌握疫後旅遊潮商機，展現營運能力，全年營收23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股稅後純益0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，去年集團成功掌握市場脈動，提前布局，也因此2024年六福各事業體表現亮眼，六福村主題遊樂園的墓碑鎮、夏季慶典、動物派對等主題慶典，已成民眾瘋玩首選，今年更首度推出跨年活動，單日就吸引2萬民眾參加。

賴振融也說，旗下六福萬怡酒店更發揮四鐵共構交通優勢，成功掌握展會、演唱會、運動賽事等商機，每逢周末住房率經常居高不下，而關西六福莊主打動物園飯店，以獨有的生態體驗強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」成功帶動住房率。

賴振融表示，集團積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願，目前已在評估中。

賴振融表示，關西六福莊二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造無可取代的旅遊體驗。此外六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，除已取得有機作物認證，農場中不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，更引水成功復育出螢火蟲生態區，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護讓生態與農業共生共榮，發揮最大永續價值。