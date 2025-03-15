森崴集團東北角淨灘助攻地球力 減塑種樹直達淨零永續

2025地球日迎來55周年，全球預計有192個國家和超過10億人將熱情參與，森崴能源總經理胡惠森帶領森崴百餘位員工和永崴、崴強、富威電力及企業永續伙伴，共同舉辦2025森崴能源春季淨灘活動，助攻今年地球日主題「地球力 Our Power, Our Planet」，持續以實際行動喚醒各界對海洋保育的重視，別讓人為廢棄物破壞地球和美好的海洋生態。

胡惠森表示，今年世界地球日主題強調可再生能源的重要性，並展望到2030年實現全球可再生能源發電量的3倍增長，這也是集團一直以來積極推動再生能源發展，助力地球永續、人類永續生存的重點業務與目標，森崴每年號召永續伙伴參與淨灘活動，保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化，持續貫徹聯合國2030永續發展目標當中SDG 14的精神。

胡惠森強調，「減塑種樹愛地球」是全體員工落實於日常的生活態度，今年植樹節當天，子公司元杉森林在國產署的政策支持下，在台東池上推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案，以實質減碳成就全台首宗的國土自願減量專案獲得廣大迴響，就是集團愛護土地的最佳實踐，保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化，更符合SDG 15的精神。

森崴永續長楊允仁表示，森崴每年都會舉辦至少一次的守護海洋淨灘活動，美麗的海洋功能很多，例如氣候調節、孕育生物與吸收二氧化碳等減緩氣候變遷危機，所以維持健康乾淨的海洋非常重要，呼籲各界共同關注此一問題。

森崴集團響應新北市海灘認養政策，2022年8月登記認養石門尖子鹿站的東北角海岸線，自此即不間斷舉辦淨灘活動為海洋環境盡一份心力。這次包括1月成功上市的富威電力、眾崴能源、欣鑫天然氣、旭威認證，還有正崴集團伙伴永崴投控及崴強皆響應參與活動。