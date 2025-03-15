巨大集團劉湧昌董事長接磐石會新會長 致力於企業發展與社會福祉並進

巨大（9921）集團董事長劉湧昌接任磐石會第28屆會長，承接第27屆周文東會長的卓越成果。

由中部上市櫃公司企業負責人組成的磐石會，於15日舉行「第27、進口在台灣28屆會長交接典禮」。

劉湧昌在就職演說中表示：「接任磐石會會長，深感責任重大。磐石會的企業多源自中部傳統產業，長期以來在台灣經濟發展中扮演著舉足輕重的關鍵角色。能夠與眾多傑出企業家攜手，共同推動產業轉型升級，我深感榮幸。」

劉湧昌以「砥柱傳承，社會共好」作為第28屆磐石會的精神標語。他強調，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組（OOC+1）的背景下，以傳統產業為主體的磐石會將面臨前所未有的巨大挑戰。劉會長期許磐石企業成為台灣經濟的「中流砥柱」，穩固產業根基，加速世代傳承，發揮最大影響力，實現企業發展與社會福祉並進，創造「社會正效益」的最大化價值。

回顧2024年，全球市場競爭日趨激烈，科技發展一日千里，幸賴歷屆會長的高瞻遠矚與不懈努力，磐石企業方能穩健前行。

劉湧昌指出，歷經數十載風雨，台灣傳統產業仍然是經濟成長的重要支柱。面對全球市場變局，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來將共同努力的目標。

展望新的一年，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、AI應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流。第28屆磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，與會員攜手掌握關鍵技術與管理策略，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。同時吸引優秀年輕人才投入，確保世代傳承，讓產業生生不息。

磐石會成立28年，由中部上市、上櫃公司企業經營者共同組成，現有125家會員公司，總市值超過2兆元。自創會以來，磐石會致力於產業創新、企業交流與轉型升級，已成為台灣企業界舉足輕重的交流平台。此次會長交接典禮不僅象徵領導層的薪火相傳，更彰顯磐石會在動盪時代中砥礪前行的勇氣與決心。