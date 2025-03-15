全福生技財報／每股虧損2.7元 董事會通過不配發股利
全福生技（6885）15日公告去年財報，去年營收33.3萬元，年增270%，稅後虧損3.15億元，較去年收斂，每股虧損2.7元。惟累計近二年每股虧損9.54元，兩年虧掉近一個股本。董事會並通過不配發股利。
全福生技15日亦公告，公司截至去年12月31日的累積虧損達實收資本額二分之一，將依公司法第211條規定，提交今年股東常會報告。
全福生技在去年12月中旬掛牌上市，主要專注在再生醫學及眼科新藥開發。是台灣本土自行開發第一線用藥的全新機制（First in class）藥物，進入美國臨床試驗第三期的新藥公司。全福選擇臨床時間短，市場龐大且具高度成長性的乾眼症市場，為主要發展利基。
全福生技致力於眼藥開發，目前擁有五項新藥產品，其中核心產品BRM421以全新機制治療乾眼症，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。
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