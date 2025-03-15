患「川普憂鬱症」！新任磐石會長巨大董座劉湧昌曝挑戰

巨大集團董事長劉湧昌今接任磐石會會長。劉湧昌說，現在有川普憂鬱症，一直在變，昨天打的草稿，今天都不管用了。他上任後，以不變應萬變，分享經驗、整合資源、連結國外，在數位轉型、AI運用，以及永續經營大家一起努力。

磐石會成立28年，由中部上市櫃公司企業負責人共同組成，現有128家會員公司，總市值超過2兆元。磐石會今在台中林酒店舉辦第27、28屆會長交接典禮，由台中市長盧秀燕監交。

盧秀燕說，磐石會是護國神山會，她以八字形容27屆會長、聚隆纖維董事長周文東任內貢獻「領導有方、成果斐然」；新任的劉湧昌的巨大集團在全球自行車行業，營收全球第一名，是台灣、台中之光，相信以劉湧昌產業經驗與領導能力，未來一定領導磐石會更上層樓、發揚光大，讓台灣經濟產業更好。

盧秀燕指出，中部是國家所有行業研發、生產、製造總部的重鎮，對國家貢獻很大，台中市這幾年經濟業務蒸蒸日上，台中去年營利事業所得稅，以及個人所得稅的成長率都是六都第一，代表台中經濟非常繁榮，都是在座的功勞。台中國際會展中心年底完工，邀請大家參與落成啟用典禮。

劉湧昌說，他以AI嘗試寫演講稿，來到現場發覺真的是不夠用，現在AI大數據很多，大家都琅琅上口，過去國家嘗試幾個面向，大概只有50%準確率，尚有50%大數據，需要大家共同努力。在AI這塊，大家都重視卻也很忐忑，不曉得怎樣去用。

劉湧昌指出，現在有川普憂鬱症，每天晚上睡覺前要看新聞，早上起來也要聽新聞，一直在變、一直在變，昨天打的草稿，今天都不管用了，只能隨機來應變。疫情過後，俄烏戰爭，地緣政治問題，全球變數非常大，幾乎每個國家都面臨同樣問題。