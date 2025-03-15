北農高麗菜銷日第二波 3月17日高雄港啟航

北農外銷蔬果再傳捷報，3月6日出口18噸高麗菜至日本後，當地對於台灣高麗菜品質讚譽有加，第二櫃18噸高麗菜將於3月17日自高雄港啟航，3月22日抵達日本神戶港，累計銷日36噸。

台北農產運銷股份有限公司指出，日本餐飲習慣喜歡食用生的高麗菜絲，因而特別喜歡硬種高麗菜的口感，但去年受極端氣候影響，高麗菜收成欠佳，價格高漲，主要產地愛知縣據估減產約3成；反觀台灣，去年底以來，冬天特別冷、特別長，非常適合高麗菜生長，整體產量較往年增加2成。

北農說，亞洲其他國家並未生產硬種高麗菜，由於日本減產、台灣盛產的天候因素，加上北農積極為農民開拓外銷業務，終於把握時機，促成高麗菜外銷。日本過去未從北農進口高麗菜，今年也是北農首次將高麗菜外銷日本，3月6日第一批18噸台灣硬種甘藍（EMORU）已送抵日本。