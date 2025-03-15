台馬第二、三號海纜修復完成 陳雪生促建第四條海纜

中華電信繼3月2日完成台馬第三海纜修復後，昨日順利修復台馬第二海纜，台馬通訊恢復雙海纜傳輸，並以微波通訊作為全頻寬備援。連江籍立法委員陳雪生對此表示肯定，並強調將持續督促中華電信在2026年7月前完成台馬第四條海纜建置，以確保馬祖通訊品質穩定。

台馬海纜於1月15日及2月16日先後發生芯線斷裂，導致馬祖地區對外通訊受到嚴重影響，當地民眾在網路、金融交易及對外聯繫上均面臨不便，為加快修復，中華電信工程團隊積極動員，並於3月2日凌晨3時20分率先完成台馬第三海纜修復，經訊號測試與穩定性檢驗後恢復正常通訊。台馬第二海纜修復作業昨日也順利完成，讓馬祖通訊恢復正常運作。

對於海纜修復的進度，陳雪生表達感謝，並強調馬祖地區作為國境前哨，通訊穩定至關重要，他指出，這次事故突顯馬祖通訊基礎設施的脆弱性，因此第四條海纜的建設刻不容緩。他將持續關切中華電信的規劃與執行進度，確保 2026年7月前完成建置，以降低未來海纜受損對當地的影響。