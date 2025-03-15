彰化縣出租農地近2千筆待清查 未實際耕作將喪失農保
監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有734筆、加保土地出租他人領取天災救助有1141筆，縣府農業處將透過農會寄達通知，進行審查，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。
彰化縣政府農業處表示，農業部通知彰化縣加保農地出租給光電業者共734筆，其實縣府多次向農民宣導，並立下切結書，告知如果農地出租給光電業者，恐將喪失農保資格、賦稅減免等，並建議最好保留0.1公頃農地耕作，否則將失去農保資格，若有農民仍將全部農地出租給光電業者，致喪失農保資格，縣府也沒辦法。
審計部也針對申請天然災害救助的農民清查，發現有農民既然將農地出租他人，卻領取天然災害救助，反向清查出疑有未實際從事農作情事，經由農業部通知，彰化縣共有1141筆待查。
縣府農業處表示，將依農業部提供待查清冊，請各鄉鎮市農會通知待查農民提供資料審查，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。
政府此一大規模清查不符農保資格的措施，部分農民可能因出租農地，因小失大，喪失因此農保資格。彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，由於農保福利越來越好，資格審格也會越來越嚴，建議農民對於農地的相關處置，最好就近前來農會先行詢問，農會會提供相關規定及專業意見供農民參考，才能避免權益受損。
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