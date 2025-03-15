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巨大董事長劉湧昌接任磐石會長 強調砥柱傳承社會共好

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
由中部上市櫃公司負責人組成的磐石會，15日舉行第27、28屆會長交接典禮。記者宋健生/攝影
由中部上市櫃公司負責人組成的磐石會，15日舉行第27、28屆會長交接典禮。記者宋健生/攝影

磐石會新任會長、巨大（9921）集團董事長劉湧昌15日表示，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組(OOC+1)的背景下，以傳統產業為主體的磐石會將面臨前所未有的巨大挑戰，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來共同努力的目標。

展望新的一年，劉湧昌表示，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、AI應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流。第28屆磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，與會員攜手掌握關鍵技術與管理策略，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。

另一方面，也將吸引優秀年輕人才投入，確保世代傳承，讓產業生生不息。劉湧昌也是薪傳會創會長，以上市櫃公司二代經營者為主體的薪傳會，現有56名會員，現任會長為和大（1536）集團執行長沈千慈。

由中部上市櫃公司企業負責人組成的磐石會，今天假台中市林酒店隆重舉行第27、28屆會長交接典禮。巨大集團董事長劉湧昌正式接任磐石會第28屆會長，承接第27屆會長聚隆纖維（1466）董事長周文東的卓越成果，將帶領會員企業迎接新時代挑戰，推動產業升級與社會共榮。

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣，以及中菁會、義雲會、億載會、港都會、桃園會、薪傳會等都到場祝賀，現場冠蓋雲集，展現磐石會在商業界的重要地位與影響力。

劉湧昌在就職演說中表示，磐石會的企業多源自中部傳統產業，長期以來在台灣經濟發展中扮演舉足輕重的關鍵角色。「能夠與眾多傑出企業家攜手，共同推動產業轉型升級，我深感榮幸。」他特別感謝歷屆會長的卓越領導，讓磐石會不斷茁壯成長，成為全台最具影響力的企業家聯誼組織之一。

劉湧昌以「砥柱傳承，社會共好」作為第28屆磐石會的精神標語。他強調，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組(OOC+1)的背景下，以傳統產業為主體的磐石會將面臨前所未有的巨大挑戰。

劉湧昌期許磐石企業成為台灣經濟的「中流砥柱」，穩固產業根基，加速世代傳承，發揮最大影響力，實現企業發展與社會福祉並進，創造「社會正效益」的最大化價值。

回顧2024年，劉湧昌表示，全球市場競爭日趨激烈，科技發展一日千里，幸賴歷屆會長的高瞻遠矚與不懈努力，磐石企業方能穩健前行。劉湧昌指出，歷經數十載風雨，台灣傳統產業仍然是經濟成長的重要支柱。

面對全球市場變局，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來將共同努力的目標。

展望新的一年，劉湧昌表示，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、AI應用及永續發展已成為不可逆的時代潮流。第28屆磐石會將透過舉辦高峰論壇、企業參訪及跨界交流等多元活動，與會員攜手掌握關鍵技術與管理策略，積極推動異業合作，引進創新技術，建立跨國連結，全面提升國際競爭力。

磐石會成立28年，由中部上市、上櫃公司企業經營者共同組成，現有128家會員公司，總市值超過2兆元，今年新加入會員包括製鞋股王來億、連鎖餐飲龍頭王品集團及氣流紡紗龍頭大耀紡織。

磐石會自創會以來，致力於產業創新、企業交流與轉型升級，已成為台灣企業界舉足輕重的交流平台。此次會長交接典禮不僅象徵領導層的薪火相傳，更彰顯磐石會在動盪時代中砥礪前行的勇氣與決心。

在台中市長盧秀燕(中)監交下，劉湧昌(右)自周文東(左)手中接任磐石會第28屆會長。記者宋健生/攝影
在台中市長盧秀燕(中)監交下，劉湧昌(右)自周文東(左)手中接任磐石會第28屆會長。記者宋健生/攝影

傳統產業 巨大 董事長

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