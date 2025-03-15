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好強大學城！台中兩房熱區曝 這區5成交易靠這大學

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西屯區是台中發展重心、生活機能便利，中科就業機會多，加上交通便利，一直是交易熱區。示意圖／永慶房產集團提供
西屯區是台中發展重心、生活機能便利，中科就業機會多，加上交通便利，一直是交易熱區。示意圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團根據實價資料，盤點2024台中市兩房中古屋熱門交易行政區，西屯區交易量1203件位居榜首；北區在中國醫藥大學剛性需求加持下，交易量819件位居第二；北屯區有多個重劃區，以784件位居第三。

有巢氏房屋台中中科福科加盟店長黃仁佑表示，西屯區就業會多，百貨商場林，加上捷運，房市交易一向熱絡。目前兩房以屋齡20年內、總價1,200萬-1,600萬元的產品為主力，若找屋齡20年以上，總價更有望低於1千萬元。

他表示，西屯就業人口多、租屋需求高，也有投資置產族群購置兩房物件長期收租、或是租轉買的客群，且西屯區可供開發土地少，幾乎無新建案釋出，長期來看兩房物件不僅需求穩定、保值性也高。

台慶不動產台中英才梅川加盟店長周騰霖說明，北區鄰近台中火車站，是台中相對早期發展區域，區域內擁有知名的一中商圈、中國醫藥大學，周遭生活機能便利，也有公園、科博館等休憩設施。

以兩房物件來看，約有5成交易與中國醫藥大學相關，包含在地工作、學生租屋等需求，顯見兩房在此有強大的剛性支撐。

另外北區生活環境舒適，也讓許多在地人換屋時仍會選擇在此購屋。由於北區發展時間早，早期兩房並不流行，目前市場上兩房物件多以屋齡10年內、總價1400萬-1600萬元為主，對於偏好新房子的年輕族群相當有吸引力。

近年重劃區議題最熱的「北屯區」，2024年以交易784件兩房案件位列第三。永義房屋北屯敦富捷運加盟店長陳彥融表示，主要是建商看好北屯區重大建設，並考量現今小家庭數量多、與首購族的負擔能力，積極推出兩房的新建案。

他表示，北屯區目前兩房中古屋市場，主要為屋齡10年內、總價約1,200萬-1,500萬元的產品，符合首購族、年輕世代對於總價和屋齡的接受度，所以交易量穩健成長。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，兩房產品最大賣點在於總價親民，首購、小資族接受程度高，不過兩房物件室內空間較小，也不具備擴充性，此外坪數低於25坪的小宅，銀行貸款限制也較多，建議民眾若有購屋打算，除了釐清自身現在及未來5年內的空間需求外，也要一併考量總價、屋齡、貸款成數等條件，方能做出明智的購屋決策。

北屯區擁有多個重劃區、未來發展性強，建商紛紛推出兩房建案，搶攻首購、小家庭族群。示意圖／永慶房產集團提供
北屯區擁有多個重劃區、未來發展性強，建商紛紛推出兩房建案，搶攻首購、小家庭族群。示意圖／永慶房產集團提供
中國醫藥大學坐落於「北區」，不僅有醫療機能，員工和學生的居住需求，帶動兩房物件熱銷。示意圖／永慶房產集團提供
中國醫藥大學坐落於「北區」，不僅有醫療機能，員工和學生的居住需求，帶動兩房物件熱銷。示意圖／永慶房產集團提供
台中市2024年兩房中古屋熱門交易行政區。資料來源／永慶房屋
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中國醫藥大學 重劃區

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