SCFI運價指數連九跌

美國加徵關稅效應擴大，亞洲出口到北美的貨量處於淡月走勢，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（14）日出爐，指數持續探底下滑116.96點至1,319.34點、周跌幅8.1%，指數連九跌；四大航線當中，遠東到歐洲因大型船舶多，貨量不足情況下導致歐洲線運價重挫。

航運跌不停，航運界者還是喊漲4月的北美線運價；然而昨天公布最新運價，還是受到貨量不足衝擊，遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價1,965美元，下跌326美元、周跌14.2％；遠東到美東每FEU運價2,977美元，下滑352美元、周跌10.6％。遠東到歐洲運價是運價下滑的重災區，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價1,342美元，下跌240美元、周跌15.2％；遠東到地中海線每TEU2,295美元，下跌222美元、周跌8.8％。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

國內的物流業者分析，遠東-歐洲主要航行的船舶都相當大型，在淡季期間要裝滿本就不容易，價格變動很大，現在處於淡季，貨量沒有大幅提升。

近期運價跌跌不休，國際航商還是一直在喊漲4月的北美及歐洲線的運價，國內看法樂觀的業者認為，第1季全球貨櫃輪仍繞行好望角之下，船舶調度供吃緊，目前關鍵在於亞洲出口歐、美的貨量何時復甦，預計4月貨量有望開始回升，價格會開始恢復平穩。