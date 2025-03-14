羅智先談川普關稅…做好防颱準備

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

對於全球景氣變化，統一企業（1216）董事長羅智先表示，美國總統川普上任後的各種關稅政策，對於企業一定有影響，就像颱風要來侵襲，只能做好各種防颱準備。

羅智先認為，川普上任後的各種關稅政策推出，這對於所有的企業一定會造成影響，「就像颱風要來侵襲，不能寄望颱風吹什麼地方」，美國本來就是全世界最大經濟體，企業受到衝擊一定會看得見，只是直接跟間接問題。

他進一步指出，川普上任後每天都有不同的劇本，企業每天都要開門做生意，日子還是要過下去，太陽每天都照樣升起，面對變局，企業只能不斷保持進步，才能在變動的格局當中逆勢突圍。

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