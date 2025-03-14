統一布局大陸 悟出「不競爭」哲學

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一企業（1216）董事長羅智先昨（14）日表示，統一在中國大陸布局多年來領悟出「不要競爭」經營哲學，這個市場已經大到不需要競爭，須要有自己的步調跟節奏；就像漲價跟不漲價都有思考策略，跟同業一起做同一件事是巧合，不同調則是正常情況，統一走自己的路，不會去挑釁別人。

羅智先表示，個人的經營哲學裡不相信「爆品」，因為「爆品」時間都不會長久，像煙火一樣很燦爛美麗，就是一瞬間；在企業經營管理，所有的產品銷售期都要拉長才是好事，必須要努力不斷的耕耘，看新品不如把舊品銷售做到最好。

中國大陸近年來無糖茶需求大爆發，無糖茶研發就像好的雞湯一樣，好的雞湯通常要做到看不到雞肉，無糖茶要做到好喝也沒有這麼簡單，很多東西都需要時間考驗，最終產品要變成口碑，這些都是需要間去研發，就像電商的產品銷售要持久，就是要依賴口碑，商品力要長期經得起考驗比較重要。

漲價

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