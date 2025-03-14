統一董座羅智先：零售服務業成長最大 助攻集團獲利

統一企業（1216）昨（14）日舉行法說會，董事長羅智先親自主持，羅智先表示，2025年統一集團所有事業體將穩健成長，成長最大的會是零售服務業，統一新開的百貨Dream Plaza預計今年開幕，針對大陸市場營運展望，羅智先指出，統一中控新年度依舊要維持6%-12%成長。

針對電商布局，羅智先不諱言的指出，統一收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家，是快速了解數位經濟的門道，這些投資案當中，統一只是一位投資者角色，透過資金挹注後提供員工一個穩定工作環境，這些平台有他們獨特競爭力，資金到位後，讓他們各自去發揮專長。

羅智先談話重點

統一集團旗下零售事業包含統一超、康是美、星巴克與家樂福等，穩定助攻整體集團獲利往上；另外透過持股72.8%統一中控在中國大陸長期扎根。

羅智先表示，相對製造業來講，服務業千變萬化，當社會有需求時，集團就能提供對應的服務。談到零售業現狀，他提到電費調漲、缺工等系統性問題並非主要挑戰，關鍵在於企業的應變能力。他認為，零售業仍有很大的發展空間，可以不斷突破。

海外市場方面，羅智先表示，自疫情以來，統一超旗下的菲律賓7-ELEVEN已在當地形成自然壟斷地位，市佔率超過85%，近期目標是快速擴展店鋪。

近年來，統一超在台灣不斷開設超過千坪的複合型大店，在菲律賓，隨著店鋪數量的增加，許多創新模式如店中店、複合店等對統一來說並不困難，未來開設大店將水到渠成，零售團隊今年也將正式進駐菲律賓開始運作。

針對大陸市場，羅智先表示，大陸掀起飲用無糖茶風潮，統一在茶飲有各色的茶品因應消費需求，穩紮穩打的經營腳步來經營市場。統一還有很大的努力空間，統一中控新年度依舊要維持6%-12%成長。