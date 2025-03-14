海線雙軌補漲效益富宇「新站生活圈」地標系列作受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富宇建設「富宇富嶼」主打地上19層質感地標、3-4房純住宅。富宇建設提供
富宇建設「富宇富嶼」主打地上19層質感地標、3-4房純住宅。富宇建設提供

沿著軌道建設、中科聚落儼然成為台中買房顯學！位處沙鹿、梧棲交界的「新站生活圈」，被各界視為房價凹陷區，近年迎來兩大交通利多，吸引不少自住、置產客搶進。其中全國十大建商富宇建設，在地系列作首期建案「富宇富嶼」，主打地上19層質感地標、3至4房純住宅，引起中科族群高度關注，一路開出紅盤。

台中沙鹿車站近年緊扣坐享海線高架雙軌化話題，未來將弭平前後站的地理隔絕，共享沙鹿站前商圈機能，而近年又迎來捷運藍線動工利多，鄰近的中科產業聚落亦有台積電（2330）擴廠、供應鏈進駐，不少中科族群看好當地具低基期、新重劃區優勢，搶先購入。

富宇建設副總王國楨分析，海線沙鹿車站周邊早年房市多屬於在地買盤，但後來因為中科崛起、產業聚落成形，這裡因低基期而受市場歡迎，且交通可一路串連台中科技縱谷－中科、台中工業區、精密園區；尤其台積電再宣布中科擴廠、正計畫動工的捷運藍線，令房價具有高保值力，新案已購客不少都是中科族群。

其中位於興農路、興國路間的「富宇富嶼」，正位於沙鹿唯一重劃區「新站特區」旁，該案坐立商業區、機能發展具想像空間，從基地步行即可至未來雙鐵交會處，擁有街廓整齊、市容完整優勢，具有在地少有的高級住宅生活質感。

「富宇富嶼」周邊食衣住行亦一應俱全，鄰近沙鹿站前、家樂福雙核心商圈，皆短車程範圍內，附近還有三井OUTLET跟台中海洋生態館等建設。王國楨補充說：「未來軌道建設挹注下，預期將複製市區發展經驗，迎來房價補漲潛力，因此附近早早吸引各路建商布局。」

此外，負責銷售的華威廣告經理林明佑觀察，該區不管是建商獵地或買房族，皆是相中「房價凹陷區」條件而購入，目前沙鹿前站新預售案單價已經攻上5字頭，而新站生活圈仍處在4字頭，性價比相對高。

如富宇建設在新站生活圈共有三塊大基地開發案，首期「富宇富嶼」因具有未來想像空間，銷售順利，預計2029年完工，不久後也將有二期系列作品推出。

熱門純住宅案「富宇富嶼」，1樓規劃前庭花園、全齡化室內公設，每戶37至42坪，標準層3.3米，社區配置BWT德國淨水設備，為海線個案少見。較特別的是，室內配置多元，擁有雙主臥格局、或主衛浴四件式等彈性，住家標配則採用台灣第一品牌WAFERLOCK智慧電子鎖、TOTO品牌衛浴。

值得一提的是，台中人買房品牌是首要考量，該案由成立近30年富宇建設操刀，已經擁有超過2.8萬戶的「硬實力」業績，光是在海線布局長達20年以上，堪稱「海線推案王」，反映其對在地市場長期信心，對於交屋售後服務更有保障。

海線具有四通八達的交通，以及鄰近中科優勢。富宇建設提供
海線具有四通八達的交通，以及鄰近中科優勢。富宇建設提供
沙鹿車站商圈周邊食衣住行一應俱全。富宇建設提供
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中科 台積電 房價

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