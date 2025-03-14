荷你.漫遊世界荷蘭豎琴與大提琴二重奏 移師日月潭溫德姆

「荷你.漫遊世界荷蘭豎琴與大提琴二重奏」世界巡迴最終站，移師日月潭與力麗店（5364）旗下國際飯店力麗溫德姆溫泉酒店合作，結合美食將宴會廳化身國家音樂廳，為旅客帶來一場橫跨時空的身心饗宴。除享受天然溫泉與美景外，飯店更將國家級音樂演出引進館內，提供旅客前所未有的多元住宿體驗。

「荷你·漫遊日月」音樂會日前於酒店盛大登場，荷蘭新銳豎琴家尤斯特·威勒姆澤(Joost Willemze)，與旅居荷蘭的台灣大提琴家林聖宭聯手演出。這場音樂盛宴不僅是台灣巡演的壓軸，更別具意義地融合台灣與荷蘭民謠，讓音符在日月潭的湖光山色間流轉，帶領聽眾感受跨文化的音樂對話。

賓客在飯店1樓宴會廳欣賞大提琴與豎琴的和諧共鳴，音樂會結束後，賓客與音樂家近距離交流。隨後，一場結合視覺、聽覺與味覺的頂級晚宴正式展開，特色料理「乾坤獅頭鵝」搭配澳洲威勝酒莊精選紅白酒，為味蕾帶來極致享受。

為迎合不同旅客需求，飯店還推出「金牌乾坤獅頭鵝宴一泊二食」專案，讓饕客一嚐榮獲亞太十大名菜殊榮的「乾坤獅頭鵝」。這道招牌料理以獨特技法演繹「一鵝八吃」，從老滷溫香、排爐香脆片到清爽梅醬冰鎮，每一道皆展現主廚精湛廚藝，層層遞進的美味令人回味無窮。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店此次突破傳統住宿體驗，以音樂、美食與溫泉結合，為旅客打造難忘的度假時光。無論是沉醉於世界級音樂饗宴，還是品味極致佳餚，這場旅程都成為日月潭旅遊的新亮點，值得旅人親身體驗。

進入春遊假期，日月潭螢火蟲季即將開跑，飯店結合在地螢火蟲導覽專家，提供專車接送貴賓至地利秘境賞螢，住房專案詳情：https://rwd.ezhotel.cloud/wyndham/1/promotion/list。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，為力麗觀光集團投資興建的國際品牌酒店，由世界知名的酒店管理集團-美國溫德姆集團(管理)特許經營。酒店座落於台灣第一大天然湖泊-日月潭畔，地處依山傍水、群巒疊翠、如仙景般雲霧繚繞的國家風景區中。