快訊

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

沒有郭台銘！鴻海公布九席董事名單 蔣尚義、劉揚偉入列

佶優車用材料成功打入中國電動車及周邊產品供應鏈 營運看俏

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
佶優總經理林日旺。圖／聯合報系資料照片
佶優總經理林日旺。圖／聯合報系資料照片

佶優今日宣布，該公司代理國際品牌大廠及自有品牌（UNIPOLYMER）材料均獲得多家中國大陸電動車客戶認證通過，今年成功打入大陸電動車及其周邊產品供應鏈，預計自今年起逐漸放量，有助提升整體營運表現。

佶優是環保和先進塑膠材料供應商。原料以供應生產3C電子產品及各類家電為主，近幾年持續關注5G通訊產業、電動車、可回收PCR塑料發展，並持續研發利基型產品及客製化需求，如抗菌、抗病毒及海洋回收等功能性塑料。

佶優表示，為強化產品組合，提升獲利能力，近來全力開拓電動車、充電樁、醫療、智能產品等多項新興產業運用，去年已成功跨足電動汽車產業，今年也成功打入大陸電動車及其周邊產品供應鏈，有助提升整體營運表現。

電動車

延伸閱讀

Kia持續啟動通路升級計畫！全新Kia南投3S展示中心占地超過400坪盛大開幕

特斯拉致函美貿易代表 它可能變成報復性關稅的目標

台塑新智能年營收衝百億 已接獲大量儲能系統訂單

公寓大廈裝充電樁難！內政部曝「管委會、財源」常卡關

相關新聞

星巴克漲價 羅智先：統一產品漲或不漲有自己盤算

台灣星巴克今年2月宣布部分商品調漲，外界好奇統一集團是否還有漲價計畫。統一董事長羅智先今天回應，星巴克漲價是因應美國總公...

預售交易不到4千件探新低！「科技概念宅」衰退8成最慘

打房發酵，預售買氣降到低點，據最新預售揭露，1月預售揭露不到4,000件，僅3,846件，年減67%，探近24個月以來單...

1,500萬也能買台北蛋黃區！這區一年交易達543件全市第一

隨著房價攀升，雙北總價親民的房源逐漸縮減。永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區，其中，中...

別死心！1,500萬元也能買台北蛋黃區、這區1年成交543間

預算1,500萬，想住大台北，該從哪下手？永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區。中山區和...

新北市「溪北轉運站」公告招標 吸60億投資

新北市政府規畫在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，14日上網公告招商，2處基地...

看好建築產業「綠色升級」 旭威認證進軍淨零建築

看好台灣建築產業「綠色升級」，富威電力（6994）子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。