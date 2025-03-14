佶優車用材料成功打入中國電動車及周邊產品供應鏈 營運看俏
佶優今日宣布，該公司代理國際品牌大廠及自有品牌（UNIPOLYMER）材料均獲得多家中國大陸電動車客戶認證通過，今年成功打入大陸電動車及其周邊產品供應鏈，預計自今年起逐漸放量，有助提升整體營運表現。
佶優是環保和先進塑膠材料供應商。原料以供應生產3C電子產品及各類家電為主，近幾年持續關注5G通訊產業、電動車、可回收PCR塑料發展，並持續研發利基型產品及客製化需求，如抗菌、抗病毒及海洋回收等功能性塑料。
佶優表示，為強化產品組合，提升獲利能力，近來全力開拓電動車、充電樁、醫療、智能產品等多項新興產業運用，去年已成功跨足電動汽車產業，今年也成功打入大陸電動車及其周邊產品供應鏈，有助提升整體營運表現。
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