「All in One」打造理想生活 台中南區新案「曜精銳」受矚目

現代人對於生活品質的追求日益提高，對於住宅的要求除了室內空間的大小及規劃，更注重社區內外的配套設施，是否能滿足全方位的生活需求；因此，社區公設的豐富程度，逐漸成為提升住戶幸福感的重要關鍵。

深耕台中多年且始終以「大基地、大花園」為核心價值的精銳建設機構，瞄準台中市南區大慶商圈推出新案「曜精銳」，以逾2,000坪大基地打造兼具豐富公設、開闊庭園與精緻戶數規劃的理想社區，為區域樹立建築新標竿。

精銳建設總經理吳秋凉表示，現代人生活很忙碌，「All in One」的居住型態已逐漸成為主流，社區豐富的公共設施不僅能提升居住便利性，更能讓購屋者在家中享受多元、豐富的生活體驗。

然而，要維護社區的整體品質，公設規劃與居住規模的平衡至關重要，「曜精銳」巧妙結合豐富的公共設施與精緻的規模設計，確保每位住戶都能擁有寬敞、舒適的生活空間，全面滿足住戶對「理想居住」的追求。

坐落於南區大慶街二段的「曜精銳」，基地面積廣達2,323坪，外觀由與精銳建設合作過許多地標級建案的WAA王銘鴻建築事務所操刀設計，以及豪宅御用景觀設計「木荷景觀」負責人孫培強、景觀巨擘「上境設計」許富居等團隊強強聯手。

此案規劃4棟地上14層及23層，地下3層大樓建築，並主打24至41坪、二至三房產品，兩房主力總價2,000萬至2,200萬元；三房主力總價2,400萬至2,800萬元，吸引不少菁英族群及在地自住族群高度關注。

與一般建案不同，「曜精銳」精心考量公設與戶數規模的平衡，將318戶分為4棟建築，既能維持社區進出單純，又能讓社區的管理更加完善。

值得一提的是，大面積基地特別規劃開闊的中庭花園，使綠意延展至社區每一處，營造舒適宜人的生活環境，並設有可容納75席的輕食咖啡廳、多間家教教室、瑜珈教室、健身房、兒童遊戲室、KTV、撞球間、電影院等，讓住戶在社區中就能滿足休閒、運動、親子互動等全方位需求。

此外，「曜精銳」不僅在社區規劃上精心設計，營造舒適宜居的生活環境，其地段更享市區成熟機能。交通方面，僅需約3分鐘車程即可抵達雙鐵共構的大慶站，距離高鐵僅需10分鐘車程。