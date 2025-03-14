東元總經理異動 高飛鳶4/7接任

電機大廠東元今天召開董事會，通過新任總經理任命案，由機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶接任，4月7日正式生效，原任總經理范炘3年聘期，將於今年4月6日屆滿。

東元電機董事長利明献透過新聞稿表示，非常感謝范炘3年來對東元貢獻，推動儲能、綠能、和電氣化等各項事業發展。

東元說明，即將接任總經理的高飛鳶，現年58歲，畢業於國立中央大學機械工程所碩士，1994年加入東元馬達生產部門，2012年1月擔任中國大陸無錫東元電機大馬達廠廠長，導入全廠製造執行系統（MES）。

2015年7月，高飛鳶調回台灣擔任綠能電機產研事業部協理，並兼任中國大陸無錫東元精密機械公司總經理，2016年底完成無錫沖壓中心建廠項目，及台灣中壢廠高效電工自動產線專案。

2021年東元改組為3大事業群後，高飛鳶成為機電系統暨自動化事業群總經理，帶領事業群朝向節能減碳及電氣化目標推進，並完成多件海外生產基地建置，包括新建越南和墨西哥的高效馬達廠，因應國際區域經濟及短鏈趨勢。

東元董事會今天也通過2024年度財務報表，去年合併營收新台幣552.35億元，歸屬母公司業主獲利57.67億元，每股稅後純益2.73元。董事會也決議擬配發現金股利每股2.2元。

東元今天也公告，董事會通過以不超過馬幣7000萬令吉（約新台幣5.2億元），併購馬來西亞機電工程公司NCL及其從事新能源子公司NCL Green Energy SdnBhd，持股比重80%，預計今年第2季完成交割。