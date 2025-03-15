企業生日快樂／施羅德提供完備投資組合 瞄準永續未來趨勢

施羅德從1989年來台設立投顧之後，開始引進境外基金來台。到2008年，施羅德集團買下玉山投信，更名為施羅德投信，開始推出境內基金。有全球豐沛的投資資源加持，又致力於深耕台灣，施羅德投信的基金種類繁多，可以說是傲視同業，很多基金是國內第一檔，有的甚至是國內唯一一檔。

從境外股票（包括國內罕見的瑞士中小型股票、義大利、香港、計量新興市場等）、債券、貨幣（短天期債）、多重資產、可轉換公司債、抗通膨債、能源、黃金、氣候變化、甚至證券化債券基金，再到境內基金（主要為台股基金、中國高收益債基金及目標到期基金），施羅德投信在國內核備的基金超過70檔，足以為投資人建構完整的投資組合。

施羅德在2013年領先同業，發行可於國際金融業務分行（OBU）平台銷售的外幣計價基金；2014年成立全台第一檔法人機構專屬的基金類股；2016年發行全台灣第一檔採用「目標到期策略」的債券基金，引發同業競相成立相關基金。

就擁抱創新的角度來看，施羅德投信引進不少主題基金，聚焦未來趨勢的新產業。

例如，人工智慧（AI）、新能源、顛覆未來、氣候變化等主題式基金，這些基金有的已成立十多年，近年來引起更多投資人的注意，可見相關的策略受到肯定，投資人願意擁抱更長期的投資趨勢。

施羅德發現，近年來，台灣投資人對於定期收入（或說是配息）的需求非常明確，施羅德沒有忽略這個穩定需求，也努力滿足投資人的需求，推出不少收益相關產品，包括股票、債券及多重收益產品等。

施羅德投資集團積極發展永續投資解決方案，並持續引介至台灣。例如，施羅德環球永續增長基金、施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券基金等，都是近年來核備的新基金。

前者涵蓋永續環境、創新未來及健康生活等三大永續主題；後者產品策略與多項聯合國「永續發展目標」（SDGs）一致，包括淨水及衛生、可負擔能源、永續城市、責任消費與生產、氣候行動等。