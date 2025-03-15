企業生日快樂 ／施羅德導入 AI 提升營運效率

施羅德投信總經理謝誠晃指出，擁抱人工智慧（AI）可以說是擁抱智富的浪潮。施羅德集團內部持續整合AI，希望能提升營運效率且強化投資決策。施羅德也持續聚焦永續及退休議題，希望提供完整的解決方案，協助投資人強化準備退休金的意識並採取行動。以下是專訪紀要：

問：AI對施羅德有哪些影響（投資面及企業內部運用方面）？

答：2023年起，施羅德集團增加對AI的使用，導入內部AI助理 Genie，且擴展到所有約6,000名員工，將行政作業效率化，讓員工能專注在客戶，更能發揮所長。

例如我們使用Genie來協助編程、內部軟體開發、撰寫會議記錄、審查內部文件，投資部門也使用Genie來覆核數據和撰寫投資報告。我們每年在外部翻譯的花費原本大約250萬英鎊，Genie大幅節省高達80%的費用。

2024年起施羅德集團開始進行一系列整合AI的過程。集團發布超過80個AI相關創新專案，檢視在大數據上對投資決策和作業流程的運用，以強化投資洞察力並提升營運效率。

問：如何重視永續議題？

答：20年前施羅德就透過公司內部工具、研究資源等，落實聯合國責任投資原則。例如根據科學化減碳目標（SBTi）的方法架構，開發內部的投資分析工具「淨零儀表板」，並融合在投資決策中，嚴密監管每個投資組合的溫度表現，從投資前的股票檢視到投資後的監管。施羅德投資組合的總體溫度評分已從2019年的2.92℃降至2024年的2.5℃，期許透過這些投資法則作為，及早達成巴黎氣候協定。

問：如何將永續落實在基金管理及投資策略中？

答：為展現承諾與行動，施羅德將「永續」擴大為「影響力」，不但簽署「影響力管理營運原則」（OPIM），更開發施羅德集團獨有的全球「永續和影響力產品框架」，確實貫徹永續投資策略，並執行於內部的年度審查，確保流程與做法一致。基金公司要做到永續經營，管理波動的能力很重要。投資時除關注報酬率之外，更應關注管理波動的能力。因此，施羅德投資團隊將「風險管理」列各投資類別的核心，力求先守護資產、再爭取報酬。

問：很多基金公司都看重退休理財市場，施羅德如何布局？

答：隨著台灣進入高齡化社會，施羅德投信也持續呼籲國人及早做退休金準備。早在2014年，施羅德就開始對國人進行退休大調查，已持續十年之久，倡導民眾自行提撥勞退及建立退休準備第三支柱。

在產品方面，施羅德陸續推出全周期系列多元資產基金、永續系列基金，致力在變動環境中，幫助台灣投資人因應不同年齡階段的退休準備規劃，從退休前、累積階段的成長型產品，到退休後的收益型產品。施羅德並與壽險和銀行夥伴合作，在保單和基金雙平台上建構產品，希望能協助台灣投資人以自主的方式提升所得替代率。

問：近年來ETF蔚為風潮，施羅德如何因應？未來有什麼引進或募集新產品的計畫？

答：集團具有跨國投研團隊，研究範圍橫跨各國股市與各類債種，具備多樣化理財產品的開發經驗，有主動型、被動型，甚至是半被動式產品。對主動式ETF產品概念，我們仍在規劃中，這不只是拓展新產品的單一方向，更是中長期的規劃，要穩紮穩打，挑對市場做擅長的事。