企業生日快樂 ／施羅德 多元資產管理先鋒

施羅德來台將滿36年，從一開始成立投顧，取得境外基金銷售資格，到擔任總代理人，再到成立投信發展境內基金業務，並領先同業推出開創型產品，在國內的資產管理業界占有一席之地。

施羅德投資集團歷史悠久，可以追溯到1767年克里斯汀‧施羅德（Christian Matthias Schröder）在德國漢堡設立貿易公司。他的兒子在1800年移居倫敦並設立公司，後來公司轉型成為專門的商業信貸放款機構。1853年，為興建古巴境內的鐵路，施羅德集團發行首檔債券籌募資金。

1959年，施羅德集團在倫敦證交所掛牌上市，目前仍是英國最大的上市資產管理公司。到1974年，施羅德正式進入亞洲市場，於香港成立子公司；1989年台灣分公司英商寶源投顧成立，協助台灣企業財務管理國際化，協助發行海外可轉換公司債（ECB）及全球存託憑證（GDR）。

1991年，台灣開放外國專業投資機構（QFII）後，施羅德為當時台股最早最大的外資之一。到1998年，英商寶源證券投資顧問成立，取得境外基金銷售資格。

進入21世紀，施羅德集團在2000年出售投資銀行業務，全心投入資產管理與財富管理業務。2006年，施羅德取得台灣境外基金總代理資格。到2008年，全球中文名稱統一更名為施羅德，並買下玉山投信更名為施羅德投信，兼營投顧事務。

在產品及投資方案策略方面，施羅德在許多領域領先同業，引發風潮。例如2007年領先台灣同業引進「收益產品策略解決方案」，2008年領先引進「多元資產管理團隊」。

跨業合作 推出投資保單

2010年，施羅德與壽險夥伴共同推出於本地管理的類全委投資型保單，成為類全委保單先行者之一，訴求橫跨股債平衡的多元資產整合操作，輔以波動度控管機制，解決客戶選擇基金與基金間配置的專業障礙，開啟壽險與資產管理業者合作的新模式。

施羅德在2013年領先同業，發行可於國際金融業務分行（OBU）平台銷售的外幣計價基金；2014年成立全台第一檔法人機構專屬的基金類股；2016年，發行全台灣第一檔採用「目標到期策略」的債券基金，引發同業競相成立相關基金。

近年來ESG投資蔚為風潮。施羅德成立逾200年，本身就是永續投資經營的最佳典範。施羅德集團股權結構長期穩定，更能支持永續經營與前瞻思維。施羅德集團在1998年發表公司治理政策，並運用ESG資源。

獨家系統 預警潛在風險

施羅德在2016年發表亞洲永續發展策略；2019年推出永續信用策略；2020年推出永續多重資產策略，集團旗下所有投資流程納入ESG評估因子；2023年，榮獲金彝獎—傑出ESG永續獎，是唯一具有外商背景的投信業者。

此外，施羅德永續投資團隊研發出SustainEx系統，是與永續相關的獨家投資工具。SustainEx能預警企業的潛在風險，衡量企業對人類社會和地球環境在各面向造成的影響，以量化的方式來分析，基金持股中是否有任何企業造成外部衝擊，並將結果整合到投資決策中，可作為經理人風險機制的一環。

施羅德也在員工的日常生活中體現永續的精神，鼓勵員工當義工並投入慈善募款及捐款。去年施羅德台灣特別製作一部企業故事影片，由全體員工參與製作，由施羅德總經理謝誠晃負責旁白。影片中的野生賞鯨船、挺過去年403大地震的山景，還有一望無際的花蓮外海，都是公司內福委與年輕世代關鍵意見領袖（KOL），一同前往花蓮外海實景拍攝，所有角色皆由施羅德員工出演，展現員工對於台灣投資理財環境的熱忱與期許。

近年國際政經局勢更加詭譎多變，金融市場跟著起伏震盪。施羅德表示，木蛇年提供絕佳的機會來擁抱變化、促進成長，並培養智慧，因為蛇象徵智慧和守護，木元素則代表成長和活力。展望未來，施羅德將與合作夥伴及客戶攜手並進，在這激動人心的一年中把握新機遇，並培養長久穩固的關係。