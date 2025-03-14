億載會會長交接 生技大廠生展董座陳威仁接棒

台南地區上市櫃公司、專業人士組成的億載會，第22屆會長威致鋼鐵董事長郭素惠今交棒第23屆會長給生展生物科技董事長陳威仁，陳威仁喊出「Team Tainan」，會持續帶領產業創新、深化跨國發展，也會以AI等協助會員企業提升競爭力。

今多名前任會長出席見證，政商雲集，賴清德總統以賀電祝福。市長黃偉哲打趣說，特別注意到前後任會長交接，「郭素惠笑得燦爛、陳威仁笑得很勉強」，因會員都是頭角崢嶸，帶領這個會，說直接是協調這個會並不容易，而億載會重大貢獻不可磨滅，23屆成長有目共睹，未來面臨挑戰也不少，包括美國總統川普對稅率、投資等態度受關注。

陳威仁指出，23屆億載會將以「生生不息、永續發展」為會務主軸，積極推動藝文、健康、專題演講、董監事課程，並規畫海外參訪、會員聯誼活動，以及ESG、AI、智慧化、自動化課程，協助會員企業提升競爭力。

陳威仁也說，億載會擁85家會員、總市值超過6千億元，將持續發揮南台灣產業聯盟的重要角色，為會員企業創造更多機會，打造「Team Taiwan、Team Tainan」，為台灣與台南產業發展注入更多動能。

生展生物科技成立於1999年，公司在南科園區，專注微生物發酵技術，主要從事原料藥、保健食品原料的研發與生產，產品行銷至美國、中國、日本等地。