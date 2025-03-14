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德麥台灣受原料漲價挑戰 看好中、馬市場衝刺營運

中央社／ 台北14日電

國內最大烘焙原物料供應商、食品股王德麥總經理吳文欽今天談展望，他看好中國大陸和馬來西亞市場發展，但台灣市場受乳製品和可可粉等原物料價格飆漲，獲利空間遭壓縮，但因德麥產品線多元，將進行組合變化，今年營收有望再挑戰新高。

德麥今年參展2025台北國際烘焙暨設備展，吳文欽今天率一級主管出席。德麥有4大市場，以2024年來看，台灣占比最高，達58%，其次為中國大陸占30.56%，再來是馬來西亞占7.56%，香港與其他市場占3.88%。

吳文欽說，台灣市場產品以乳製品占比較高，只是進口價格持續上揚，今年3月更比2月上漲10%，價格達到新高點。他指出，乳製品進口成本漲幅大，儘管已部分轉嫁給終端通路，但漲價還不到位，獲利空間遭到壓縮，因此今年乳制品會先攻量，並進行產品組合變化。

德麥財務長邱俊榮表示，今年看好中國大陸和馬來西亞市場成長幅度大，雖然中國內需市場不振，但因德麥在中國占比還不高，所以仍頗具成長性。

馬來西亞方面有中美貿易戰供應鏈外移紅利，德麥每月成交客戶數持續增加，去年增加乳製品，今年重點將加強麵粉類商品，看好馬來西亞消費力，今年將持續成長。

邱俊榮說，德麥雖受到原物料漲價，以及匯率因素，使毛利率承壓，不過產品組合將做變化，讓麵粉或油等主原料帶動其它輔料，今年營運將繼續挑戰新高。

德麥 馬來西亞

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