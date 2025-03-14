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星巴克漲價 羅智先：統一產品漲或不漲有自己盤算

中央社／ 台北14日電
圖為位於「清水服務區」3樓的星巴克清水站門市。圖／統一超商提供
圖為位於「清水服務區」3樓的星巴克清水站門市。圖／統一超商提供

台灣星巴克今年2月宣布部分商品調漲，外界好奇統一集團是否還有漲價計畫。統一董事長羅智先今天回應，星巴克漲價是因應美國總公司要求，所以做出漲價決定；至於統一其他產品價格漲價與否，「都有自己的盤算」。

羅智先在2023年曾表示，雖原物料價格飆漲，但仍希望在不漲價情況下，從管理能力去努力。不過，台灣星巴克今年2月宣布，受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，部分商品微幅調價，外界好奇是否為統一企業漲價開的第一槍。

羅智先今天出席統一法說會，會後被問及漲價議題，他表示，台灣星巴克漲價是為了因應美國總公司的要求，是考慮全球性的市場因素。至於統一企業其他產品包括咖啡的價格是否跟漲，羅智先僅表示，產品漲或不漲都有其考量和盤算，最後還是要看市場反應。

另外，美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後狂揮關稅大刀，羅智先今天將川普關稅比喻成颱風。他說，川普帶來是世界性影響，企業一定會受波及，「就像颱風要來，你只能做好防颱準備，因為無法預期颱風吹哪裡」，川普政策動向，勢必有直接或間接影響，企業應培養應變能力才對。

他說，川普關稅走向，勢必讓各個產業多少受影響，對民生必需品也一定有影響，「只是當大家都碰到一樣的問題，就不會是問題」。他認為，大家必須做好功課，儘量培養自己的應變能力；而統一集團今年所有關係企業，都要想辦法穩健成長，特別以零售服務業會成長較快，因為社會有其需求。

川普 漲價 羅智先

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