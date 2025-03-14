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羅智先：看到很多併購機會 聚焦食品業等生活品牌

中央社／ 台北14日電

統一今天舉辦法說會，董事長羅智先談到併購時表示，「我們的確看到很多機會」，將持續掌握每一個對於集團未來發展的機運，至於收購標的，「食品業仍會是主要選項」，會在生活體驗品牌的框架裡來探索。

此外，談到未來營收規模，羅智先向中央社記者表示，統一已擁有相當營運規模，就算只有個位數成長，產生出的絕對數值都很可觀。對今年將成長多少他不願多談，他僅說因規模龐大得具備進步條件，「健康成長」最重要。

統一集團今天舉辦聯合法說會。羅智先2023年曾表示，統一營收規模達7000億元大關才是真本事，而去年已達6576億元，被問到今年達7000億元是否指日可待，羅智先向中央社記者表示，對一個生活品牌的經營者來說，統一已擁有相當營運規模，即使只有小小個位數百分比的穩定成長，所產生出來的絕對數值都會非常可觀。

他說，對於未來的營運進展，集團必須有足夠持續進步的條件。也因統一集團規模龐大，任何增加的營運數字，也都必須有更好的品質匹配，才值得團隊的努力。

今天他在法說會後表示，主要經營中國市場的統一中控，預估每年營收要有6至12%成長，但反觀台灣的情況就很難說，雖統一集團近年都有雙位數成長，但因屬於食品與流通業，不是科技公司，賺的是銅板價，所以很難預估成長比例。

另外，談到併購的想法，羅智先去年曾說在亞洲看到很多機會，從北邊日本到南邊印度，是否還有其他收購標的？他向中央社記者表示，企業收購非常需要緣分，「我們的確看到很多機會，但也有更多的思考，需要謹慎評估」。

法說會 統一集團 羅智先

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