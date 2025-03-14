快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

璽寶郵輪探險號首航高雄港 450名外國旅客到訪港都共度白色情人節

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄港14日迎接今年第四艘首航郵輪—璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest）。照片／港務公司提供
高雄港14日迎接今年第四艘首航郵輪—璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest）。照片／港務公司提供

高雄港14日迎接今年第四艘首航郵輪—璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest），高雄港務分公司特別安排象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接璽寶探險號進港，並致贈船長首航紀念牌，表達對璽寶郵輪最誠摯的歡迎，該船於同日下午5點離港，啟程前往香港，展開下一段新旅程。

高雄港今年度迎接2艘璽寶郵輪首航，分別為1月21日璽寶安可號（Seabourn Encore）及3月14日璽寶探險號，顯見璽寶郵輪對於高雄港優質的港埠設施及旅客服務的肯定，而璽寶探險號姊妹船—奧德薩號（Odyssey）曾於去年3月30日首航高雄港，隨後於同年12月加入商船三井客船株式會社（Mitsui O.S.K. Lines），並改名為海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji），將於2025年7月11日以全新面貌首航高雄港。

璽寶郵輪為全球最大郵輪集團嘉年華旗下高端郵輪品牌，14日首航高雄港的璽寶探險號於110年由義大利船廠建造，總噸數3.2萬噸、船長198公尺、船寬25公尺、載客數450人，除了提供旅客寬敞舒適的海上空間外，1:1的船員與旅客比更讓客人能享受到最尊榮的服務。船上設施一應俱全，包含美食饗宴、景觀酒吧、游泳池及健身房等服務，讓旅客享受極致奢華的海上之旅。

高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，以傳統的原住民迎賓表演，歡迎郵輪旅客蒞臨，展現高雄港的活力與熱情，並邀請旅客戴上原住民頭飾，體驗原住民迎賓舞蹈，現場氣氛熱鬧澎湃，讓旅客親身體驗臺灣在地傳統文化。

璽寶探險號本次自澳洲啟航，沿途行經印尼、菲律賓、臺灣（高雄）及香港等多個旅遊景點，旅程橫跨大洋洲及亞洲，展開為期30天的海上之旅，璽寶探險號於3月14日首航高雄港，適逢亞洲浪漫的白色情人節，讓旅客不僅能一覽高雄港灣美景，亦能深入體驗港都獨特的水岸風光與人文魅力，為旅程增加難忘的回憶。

高雄港務分公司持續強化旅運中心軟硬體設施，提升郵輪接待服務品質，為高雄港郵輪業務發展打造優質的作業環境，以吸引更多國際郵輪靠泊，進一步提升臺灣郵輪產業的國際能見度。

原住民 郵輪

延伸閱讀

52歲女棄穩定工作「上郵輪定居」年花150萬讚超值得：不想念陸地生活

蔣萬安白色情人節送禮被酸「狂踩雷」 最大地雷是這個

異國友人愛炫耀引反感 當地台灣人：一晚10萬郵輪套房住十天、狂嗑米其林

海洋光譜郵輪赴日 單航次外籍客新高

相關新聞

預售交易不到4千件探新低！「科技概念宅」衰退8成最慘

打房發酵，預售買氣降到低點，據最新預售揭露，1月預售揭露不到4,000件，僅3,846件，年減67%，探近24個月以來單...

1,500萬也能買台北蛋黃區！這區一年交易達543件全市第一

隨著房價攀升，雙北總價親民的房源逐漸縮減。永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區，其中，中...

別死心！1,500萬元也能買台北蛋黃區、這區1年成交543間

預算1,500萬，想住大台北，該從哪下手？永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區。中山區和...

新北市「溪北轉運站」公告招標 吸60億投資

新北市政府規畫在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，14日上網公告招商，2處基地...

看好建築產業「綠色升級」 旭威認證進軍淨零建築

看好台灣建築產業「綠色升級」，富威電力（6994）子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網...

政策打壓客群減！淡水河景觀豪宅賠售千萬 專家：這時間入手獲利有限

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔的景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。