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預售交易不到4千件探新低！「科技概念宅」衰退8成最慘

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

打房發酵，預售買氣降到低點，據最新預售揭露，1月預售揭露不到4,000件，僅3,846件，年減67%，探近24個月以來單月新低，且預售市場已經連續四個月出現不到5,500件的低量，觀察各區，又以新竹、台中及高雄衰退約8成最多，

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場普遍銷售時間拉長，不像去年前三季那樣市況火熱，開發商與現場銷售也都知道市況，將戰線拉長廣告預算省點花。

不過，短期內價格可能還是維持高檔盤整，部分案場也為了吸引消費者的目光，可能搭配低首付、送家電或搭配裝潢方式銷售，現在市場上仍有表現不錯的個案，可能是捷運宅、大面積的開發案或者價格符合消費者期待等條件，整體而言，預售市場已經進入個案表現的狀態，

統計顯示，2024年3~7月買氣暢旺時，實價預售揭露平均單月可達1.5萬件，但在央行出手管控房貸之後，一手的預售市場就快速降溫，10~12月連續三個月單月都不到6千件，去年下半年的928檔期買氣清淡，1月恰逢農曆春節期間更跌破4,000件，年減67%，寫下近24個月以來的單月新低紀錄。

若以區域來看，六都加上新竹地區1月預售揭露件數普遍年減45%~82%，北部地區表現略較過去房價飆漲區域穩定，台北市1月實揭221件，年減45%，新北908件年減54%，桃園793件年減59%，不過新竹、台中、高雄市都年減將近8成，

專家指出，近年中南部是房價飆漲區，央行打房後，投資氛圍不在，因此買氣下滑明顯，儘管1月有春節因素影響，但近期中南部也受到台積電擴大赴美投資影響，市場疑慮聲音變大，現在購屋族腳步紛紛放緩。

曾敬德指出，接下來就是房市的329檔期，現階段市場也不會期待大鳴大放，可觀察個案能否打開買氣順銷，329檔期還是有作為房市風向球的效果。

預售實價揭露件數。資料來源／信義房屋
預售實價揭露件數。資料來源／信義房屋

買氣

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