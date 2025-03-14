快訊

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

動手了？傅崐萁花蓮住家遭搜索 一名關係密切男子遭帶走

香火鼎盛台北「碧山巖」今凌晨起火 廟門供品區燒毀

別死心！1,500萬元也能買台北蛋黃區、這區1年成交543間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市總價1,500萬元以下住宅交易中，中山區以543件的交易量穩居全市第一。房市示意圖／永慶房產集團提供
台北市總價1,500萬元以下住宅交易中，中山區以543件的交易量穩居全市第一。房市示意圖／永慶房產集團提供

預算1,500萬，想住大台北，該從哪下手？永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區。中山區和淡水區交易量分別位居雙北市第一；北投區與淡水區分別在雙北市中最有機會選擇較大的空間坪數。

台北市總價1,500萬元以下住宅交易中，中山區以高達543件的交易量穩居全市第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中山區受惠於成熟的商業與生活機能，捷運站點與公車路網密集，是許多購屋族青睞的區域。

該區住宅多以低總價的電梯大樓小宅居多，雖然1,500萬元以下住宅的每坪單價高達76.9萬元，但是相對較低的總價和蛋黃區域優勢，成為許多首購族和小資族的熱門選擇，其中又以林森北路、新生北路一至三段等地交易最為熱絡。

在新北市方面，淡水區交易量2,806件，高居雙北第一，為總價親民的購屋熱點。陳金萍指出，淡水對於需要往市中心的通勤族群略顯不便，但也因此能夠以時間換房價，1,500萬元以下住宅平均單價28.3萬元，是榜上最實惠區域。

對於重視居住空間購屋族，台北市北投區以平均24坪的住宅面積位居台北第一。

陳金萍表示，北投區雖然距離市中心較遠，不過也因房價相對親民，更有機會找到坪數較大的住宅產品，且生活機能完善，周邊發展成熟，性價比高，讓不少想入主北市的小資家庭選擇，享受相對寬敞、清幽的居住環境。

新北市部分，淡水區不僅交易量最高，總價1,500萬元以下的住宅交易中，平均坪數達33.7坪。陳金萍指出，淡水區擁有充足的土地供應，加上房價較低，使購屋族能以相對親民的總價購得坪數更大的住宅，對於預算有限但希望擁有更寬敞居住空間的買家來說，極具吸引力。

台北總價1,500萬元以下住宅交易熱區。資料來源／永慶房屋
台北總價1,500萬元以下住宅交易熱區。資料來源／永慶房屋
新北總價1,500萬元以下住宅交易熱區。資料來源／永慶房屋
新北總價1,500萬元以下住宅交易熱區。資料來源／永慶房屋

北市 房價

延伸閱讀

淡水新春街社區地下停車場電動機車起火 燒毀11輛機車

遠雄2024年EPS 4.32元 新潤5.63元

淡水男未戴安全帽翹孤輪撞老婦 警循線逮人開罰

淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

相關新聞

水岸景觀失靈「3原因」影響行情 淡水河豪宅賠售近千萬

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1億...

別死心！1,500萬元也能買台北蛋黃區、這區1年成交543間

預算1,500萬，想住大台北，該從哪下手？永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區。中山區和...

新北市「溪北轉運站」公告招標 吸60億投資

新北市政府規畫在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，14日上網公告招商，2處基地...

看好建築產業「綠色升級」 旭威認證進軍淨零建築

看好台灣建築產業「綠色升級」，富威電力（6994）子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網...

政策打壓客群減！淡水河景觀豪宅賠售千萬 專家：這時間入手獲利有限

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔的景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1...

水岸景觀失靈？淡水河首排豪宅持有12年賠售千萬

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔的景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。