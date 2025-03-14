別死心！1,500萬元也能買台北蛋黃區、這區1年成交543間

預算1,500萬，想住大台北，該從哪下手？永慶房產集團盤點2024年台北、新北總價1,500萬元以下的交易熱區。中山區和淡水區交易量分別位居雙北市第一；北投區與淡水區分別在雙北市中最有機會選擇較大的空間坪數。

台北市總價1,500萬元以下住宅交易中，中山區以高達543件的交易量穩居全市第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中山區受惠於成熟的商業與生活機能，捷運站點與公車路網密集，是許多購屋族青睞的區域。

該區住宅多以低總價的電梯大樓小宅居多，雖然1,500萬元以下住宅的每坪單價高達76.9萬元，但是相對較低的總價和蛋黃區域優勢，成為許多首購族和小資族的熱門選擇，其中又以林森北路、新生北路一至三段等地交易最為熱絡。

在新北市方面，淡水區交易量2,806件，高居雙北第一，為總價親民的購屋熱點。陳金萍指出，淡水對於需要往市中心的通勤族群略顯不便，但也因此能夠以時間換房價，1,500萬元以下住宅平均單價28.3萬元，是榜上最實惠區域。

對於重視居住空間購屋族，台北市北投區以平均24坪的住宅面積位居台北第一。

陳金萍表示，北投區雖然距離市中心較遠，不過也因房價相對親民，更有機會找到坪數較大的住宅產品，且生活機能完善，周邊發展成熟，性價比高，讓不少想入主北市的小資家庭選擇，享受相對寬敞、清幽的居住環境。

新北市部分，淡水區不僅交易量最高，總價1,500萬元以下的住宅交易中，平均坪數達33.7坪。陳金萍指出，淡水區擁有充足的土地供應，加上房價較低，使購屋族能以相對親民的總價購得坪數更大的住宅，對於預算有限但希望擁有更寬敞居住空間的買家來說，極具吸引力。