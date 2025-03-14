新北市「溪北轉運站」公告招標 吸60億投資

新北市政府規畫在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，14日上網公告招商，2處基地除轉運站，還有商務旅館與百貨零售商場，預估可引進民間60億投資。

新北市大漢溪以北民眾要搭乘國道客運，多要到北市搭乘，否則要在重陽路沿線路側公車停靠區上下車，相當不便，近年新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，規畫設置轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線。

交通局簡任技正吳政諺表示，本次招商文件參酌交通局歷次辦理地方說明會、招商說明會及甄審委員會的意見調整，預計規劃A、B兩基地，其中A基地為地上9層，地下1層、基地B地上10層，地下3層，共規畫至少17席大客車月台及相關候車轉運站設施，以及7百多格汽車位、上千格機車位大型停車場。

另一處基地評估引進商務旅館及百貨零售商場，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

交通局表示，期望藉由公私合作，結合眾力促成地區發展，公告截止時間至今年7月14日，申請人可於5月13日前依招商文件相關規定請求釋疑。

因為基地臨近五工路、新北大道，尖峰常塞，地方憂交通衝擊，交通局也將以立體連通空橋分流人車，行車路線也會改為福慧路進、五工路出降低衝擊。