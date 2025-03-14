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看好建築產業「綠色升級」 旭威認證進軍淨零建築

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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看好台灣建築產業「綠色升級」，富威電力（6994）子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網應用顧問服務、建築能效評估服務及管理方案，並與銘傳大學、各大室內設計裝修公會共同成立「建築淨零推廣聯盟」，協助企業進行GRESB（全球房地產永續性基準）認證，提升建築永續評級。

旭威認證淨零建築領域，涵蓋微電網應用服務、建築能效管理和GRESB認證等三大核心領域，將可幫助業者提升能源使用效率、減少碳排放，為企業帶來更強的市場競爭力。

為推廣「淨零建築」新業務，旭威認證將出席3月18日至21日在台北南港展覽館2館舉辦的「淨零城市展」，現場開放登記抽獎活動，將抽出三家幸運廠商，享有超值優惠價10萬元的專業自願性溫室氣體盤查第三方查驗服務，並聽取產業專家分享淨零建築和碳權議題。

3月20日下午邀請元杉森林自然資源總經理胡惠雲分享「從萌芽到豐碳打造綠碳金礦」及19日銘傳大學建築系副院長李芝瑜介紹「循環設計的建築語彙：材料、建築、城市」和18日中華大學建築及設計學院講座教授（前內政部建築研究所所長）何明錦解析「智慧綠建築與淨零推動策略」。

旭威認證另攜手學術機構與業界，共同成立「建築淨零推廣聯盟」，與銘傳大學、新北市室內設計裝修商業同業公會、台北市室內設計裝修商業同業公會、桃園市室內設計裝修商業同業公會、公元資訊股份有限公司等單位合作，整合產學資源，並透過技術交流與政策倡議，推動建築能效提升與減碳策略，敬邀各界一同參與見證綠色未來的誕生。

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建築 淨零

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