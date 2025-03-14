昱厚生技AD17002鼻噴新藥 十家醫療中心啟動二期臨床

生技興櫃股昱厚生技（6709）近日表示，董事會通過2024年財務報告及新任期董事會成員提名。主力產品AD17002 治療嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥，因臨床IIa探索性試驗數據亮麗而於今年2月提前結束，公司也順利完成現金增資1.5億元，公司將集中研發資源，全力衝刺AD17002的正式臨床二期試驗IND作業。

昱厚為國際少數擁有鼻噴劑型新藥開發技術的新藥公司，研究成果發表於國際期刊並持續在國際間受到關注。去年10月，昱厚獲美國國防部邀請向美國「化學、生物、放射性和核子防禦聯合計劃執行辦公室（JPEO-CBRND）」官員進行口頭報告，顯示公司自主開發的 LTh(αK) 免疫調節蛋白技術平台，已進入國際新型抗感染藥物的首選藥物之列。

AD17002 治療嗜酸性白血球型嚴重氣喘的鼻噴新藥，其臨床IIa探索性試驗也因數據積極正面，在今年2月提前結束，隨即於2月底受邀赴美國加州AAAAI會議（美國過敏、哮喘和免疫學會）面向國際發表。稍早之前的去年12月， AD17002-SC用於新冠肺炎免疫治療的臨床IIa結果，獲得國際期刊《人類疫苗與免疫治療》（Human Vaccines & Immunotherapeutics）刊登，證明能快清除病毒、縮短病程，且具良好安全性及耐受性。

昱厚董事長徐悠深表示， AD17002中、重症氣喘治療臨床IIa探索性試驗數據成果不錯，對未來的正式二期臨床試驗與新適應症開發帶來正面效益，公司在去年完成現金增資1.5億元後，即全力展開二期氣喘臨床試驗IND的各種作業，已選定臨床CRO公司，合作的醫療中心預計將達10家，成為領先國際、極少數能擠進正式二期臨床的鼻噴劑型免疫調節新藥物。

徐悠深表示，昱厚為符合「生技醫藥產業發展條例」的新藥研發公司，公司自主開發的 LTh(αK) 免疫調節蛋白技術平台，都是應用於多種鼻噴劑型的First in Class藥物，並已經擁有11個主要國家和地區國家的國際物質專利。目前，公司已開發的適應症市場龐大，包括鼻噴型流感疫苗、鼻噴型過敏/氣喘治療新藥及鼻噴型新冠製藥，皆針對未被滿足的醫療需求，而研發團隊仍積極開發新適應症與專利布局。